Dabiz Muñoz: las críticas de Pedroche por DiverXO, su primera mujer y el negocio que casi le arruina

Dabiz Muñoz es uno de los chefs más prestigiosos de nuestro país. Hace escasos días, un galardón avalaba esta premisa. Muñoz obtuvo el primer puesto del top 11 mundial en los premios The Best Chef Awards 2021, coronándose como el mejor cocinero del mundo. El cocinero recogía emocionado el premio, asegurando que se trataba de "un orgulloso y una responsabilidad increíbles".

Uno de sus grandes apoyos es su mujer, Cristina Pedroche que no dudó en felicitarle por ese gran reconocimiento. "Marido es el número 1 del mundo. Yo ya lo sabía, pero que lo reconozca una lista mundial con tanto prestigio es que no me puede hacer más feliz". No obstante, la vallecana no siempre ha comprendido a su marido. El cocinero aseguró en un programa de televisión que cuando empezó a conocerla "no entendía por qué la relación tóxica que tenía con mi restaurante me hacía sufrir tanto y lo vivía desde un punto de vista tan duro. Me dijo un día: '¿Cómo puede ser que teniendo lo que tienes no seas feliz y seas un jodido tormentoso?'. Eso no me lo había dicho nadie, y cuando me llamó 'tormentoso', dije: 'Es verdad".









Dabiz también compartió su vida con otra mujer, llamada Ángela Montero. Con ella, compartía negocios y era jefa de sala de uno de sus restaurantes. Se conocieron cuando Ángela tenía 18 años. Les presentó un amiga común que era la exnovia del chef. Tras un período en Londres, volvieron a Madrid para abrir DiverXo. Ahora, continúan con sus vidas totalmente separadas en lo personal y profesional.

Para alcanzar la fama y notoriedad que tiene el chef, también ha pasado por situaciones críticas. Muñoz cerró su StreetXo en Londres con un agujero de más de 6 millones de euros y tuvo que recurrir a un banco para obtener financiación y mantener abierto su restaurante en Madrid. Una circunstancia que casi le lleva a la ruina y al fracaso profesional. La covid-19 acabó pasándole factura aunque está manteniéndose a flote. Sus nuevos proyectos, como la marca con la que trabaja en la comida a domicilio, le mantienen airoso de las adversidades que le van surgiendo en el terreno profesional.

Dabiz Muñoz, en 'La Tarde': "Freímos los huevos mejor que nadie"

Y nos pasan porque freímos los huevos mejor que nadie. Es algo que no se me olvida. Me encanta estar en mi restaurante cocinando", aseguraba el chef en los micrófonos de 'La Tarde' de COPE. "No me siento el mejor cocinero del mundo, es un reconocimiento increíble y estamos un poco abrumados. Estos reconocimientos son superlativos. Es verdad que en estos 15 años que llevamos abiertos, nos han pasado cosas increíbles. Yo tengo la certeza de que nos ocurren estas cosas por consecuencia de lo que hamos.", aseguraba el chef en los micrófonos de 'La Tarde' de COPE.









Respecto a la gestión de tales reconocimientos, Muñoz indicaba que "casi nunca en estos 15 años he perdido la cabeza ni la noción de lo que está pasando a nuestro alrededor. Cada vez que pasa algo tan increíble como lo de ayer, a mí se me pone una mochila de responsabilidad y de mucha presión, la verdad. Ahora tenemos que demostrar más que nunca que cocinamos muy bien".