CyL critica Educación no cuenta con 49% de la población que pide EBAU única

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha acusado al Ministerio de Educación de no contar con el 49% de la población que forma parte de las Comunidades que abogan por una EBAU única en toda España, dado que hay un solo distrito universitario en el país.

Antes de visitar un centro concertado de educación especial en Valladolid, Lucas ha afirmado que no son pocas las comunidades las que apuestan por un planteamiento diferente a la prueba de madurez, que viene a derogar completamente la EBAU.

"Yo hablo de Castilla y León, el resto de las comunidades que hablen de sus comunidades" ha afirmado, aunque se ha referido a otras como Andalucía, Madrid o Murcia para defender que no son "minoritarias" ya que representan "prácticamente un 50%" de la población.

Y por ello, "deberían tenernos en cuenta en una decisión tan trascendente para el sistema educativo", ha reflexionado.

El pasado viernes, la Junta anunció que abandona el grupo de trabajo nacional que desarrolla la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) al "ahondar en la desigualdad en el acceso a la universidad" y no ser debatida la propuesta de una prueba única en todo el territorio nacional.

A través de un comunicado, la Junta acusó al Ministerio de haber hecho "caso omiso" a la propuesta de la EBAU única que han hecho Castilla y León y otras comunidades autónomas.

Este lunes, la consejera ha recordado que han acudido a todas las reuniones con espíritu de consenso para construir "una EBAU que viniera a satisfacer lo que dicen la mayor parte de la sociedad: tenemos un distrito universitario único y no pueden existir 17 modelos de pruebas".

Sin embargo, el Ministerio no ha asumido "ni una coma ni un planteamiento" que pudiera aceptar Castilla y León, por lo que ha advertido de que el Gobierno de esa Comunidad "no iba a ser cómplice de una prueba cuando no cuentan para nada con la Comunidad".

Además, a su juicio, el Ministerio utiliza la presencia de Castilla y León para "parapetarse" y poder decir que contaba con un mayor consenso.

Rocío Lucas ha insistido en que es "una barbaridad" que la prueba de madurez suponga un 60% de la nota para el acceso a la universidad "sin tener en cuentan asignaturas como matemáticas, lengua, historia o geografía".

Respecto al retraso en su implantación, ha aclarado que lo que se pospone "es esa prueba de madurez y no el modelo de la EBAU", que Castilla y León defiende que se articule con una prueba de acceso única y lo más uniforme posible para todo el país.