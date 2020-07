Cvirus.- Suspenden verbenas y apertura de locales de ocio nocturno en A Mariña por el brote, que suma 33 contagios

Las autoridades sanitarias apuntan a la "relajación" de los jóvenes como factor, dado que la mayoría de infectados tienen entre 20 y 30 años

El brote de COVID-19 registrado en la zona de A Mariña incrementa su número de afectados, con 33 positivos frente a los 28 que se registraban este lunes, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a suspender por el momento la celebración de verbenas y fiestas populares, así como la apertura de locales de ocio nocturno y discotecas, que debían reiniciar su actividad este 1 de julio.

Así lo han anunciado los responsables sanitarios de A Mariña, Begoña Seco, y del área sanitaria de Lugo-Monforte-A Mariña, Ramón Ares, que han ofrecido una rueda de prensa en el Hospital de Burela para dar cuenta de la última hora de este brote, uno de los que preocupan a nivel nacional.

Según estos datos, este martes son 33 los positivos detectados en relación a este caso, cinco más que ayer, y, por el momento, ya se han testado 400 contactos que, aunque hayan dado negativo, deberán guardar los 14 días de cuarentena como precaución.

Los afectados, ha recordado Ramón Ares, son casos "leves", casi todos "asintomáticos" o con "ligera clínica". Uno de ellos está hospitalizado y "evoluciona bien", mientras que el resto están en asistencia domiciliaria a través de Atención Primaria o del propio hospital.

Ares ha querido aprovechar su intervención para agradecer el "esfuerzo enorme" que está realizando todo el personal tanto en la detección de casos como en el seguimiento de los contactos y ha subrayado que el proceso se llevó a cabo en un "tiempo muy corto" para "cortar la transmisión".

EN BUSCA DEL ORIGEN

No obstante, a pesar de que el rastreo se inició tras detectar el primer caso el pasado 23 de junio, los responsables de la vigilancia epidemiológica aún no han dado con el "origen de la infección", que descartan que esté en el primer paciente detectado.

"Tenemos distintas hipótesis en las que estamos trabajando", ha dicho Ramón Ares, que ha indicado que "no está concluido el estudio del brote" a través de todos los contactos. "Creemos que no se originó a través de esta persona de Xove", ha destacado, en referencia al primer caso localizado.

El brote, ha añadido, concentra la "mayoría" de sus afectados en el grupo de edad entre 20 y 30 años y los equipos sanitarios saben que, dentro de su propagación, "hubo alguna reunión, alguna cena y alguna fiesta que pudo motivar que se produjesen esos contagios". La mayor parte de los positivos están en los municipios de Burela, Foz y Xove.

RESPONSABILIDAD DE LOS MÁS JÓVENES

Ramón Ares ha admitido que, "efectivamente", en la diseminación de este brote ha jugado un papel importante "la relajación" por parte de los jóvenes de las medidas de protección.

En este sentido, ha dicho que se tiene "constancia, no solo en A Mariña", de "problemas" de este tipo con personas jóvenes que se reúnen en "grandes grupos" con "botellones, fiestas al aire libre" o "reuniones en playas" sin medidas de protección, porque "no les tienen el respeto que le pueden tener los mayores" a la COVID-19, lo que genera "una falsa sensación de tranquilidad" y de que "no va con ellos".

Del mismo modo, ha admitido que debe existir "preocupación por lo que pase en verano", con la llegada de turistas, para lo que es necesario "poner todas las herramientas encima de la mesa" y todas las medidas de protección. "Lo más fácil es confinarnos todos, pero eso no puede ser", ha dicho Ramón Ares, que ha apelado a la "responsabilidad de cada uno para cumplir las medidas" y ha garantizado el trabajo para la detección precoz de casos.

SIN VERBENAS NI DISCOTECAS POR EL MOMENTO

Dada la situación actual, Sanidade ha decidido que este 1 de julio no abran, como estaba previsto, las discotecas y locales de ocio nocturno del distrito sanitario de A Mariña, donde tampoco habrá verbenas ni fiestas populares por el momento.

Con ello, esta área seguirá con la situación que rige hasta ahora, que se revisará "semanalmente" en función de como evolucione el brote.

Del mismo modo, también continuarán suspendidas por el momento las visitas a las residencias del área, hasta que "haya una disminución del número de casos y se vuelva a la normalidad antes del brote". Sobre este elemento, Ares ha recordado que se está haciendo la segunda ola de cribado entre usuarios y trabajadores, que se concluirá esta semana en A Mariña. Con la mayoría de las residencias analizadas, por el momento no se han detectado positivos, ha dicho.

Finalmente, el responsable del área sanitaria ha querido solicitar "a todos los alcaldes" de la zona la "máxima colaboración" para cumplir con las medidas de prevención.

BARBANZA

Por su parte, el foco de COVID-19 detectado en la comarca coruñesa de Barbanza se mantiene sin cambios desde este lunes cuando descendieron a siete los casos activos, ninguno de los cuales ha necesitado hospitalización.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha investigado a más de un centenar de personas relacionadas con este foco. Las personas con PCR positiva se encuentran en aislamiento y seguimiento domiciliario, mientras que las otras investigadas permanecen en cuarentena 14 días.

Los nueve casos de este brote se han detectado en las localidades coruñesas de Ribeira y A Pobra do Caramiñal. Por parte del Sergas se ha apuntado que el posible origen de estos contagios "puede ser un caso importado desde Brasil que actuó como vector de contagio sobre un familiar que dio el primer positivo".