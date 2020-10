Cvirus.- El Gobierno Vasco no contempla un estado de alarma en Euskadi en este momento

Un informe jurídico del Ejecutivo autónomo ve posible delegar la aprobación del estado de alarma en la autoridad autonómica

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha afirmado que, en este momento, no se contempla un estado de alarma en Euskadi y ha afirmado, en todo caso, que las conclusiones preliminares del informe jurídico encargado por el Ejecutivo sobre las respuestas ante la pandemia establecen que la aprobación del estado de alarma se puede delegar en la autoridad autonómica.

Zupiria ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno para dar a conocer las conclusiones preliminares del informe que el Ejecutivo vasco ha encargado a sus servicios jurídicos para analizar las posibles repercursiones de las decisiones adaptadas en la Comunidad de Madrid para atajar la pandemia de covid-19.

Entre esas conclusiones se señala que las decisiones de las instituciones adopten deben contar con la "mayor seguridad "jurídica posible", y ha indicado que se constata que, tratando de decisiones que adoptan diferentes gobiernos con "criterios parecidos", se está obteniendo una "contestación diferente" por parte de los Tribunales Superiores de Justicia.

Bingen Zupiria ha afirmado que el informe insiste en que las medidas que se adopten en el futuro deben contar con un "imprescindible aval sanitario y científico" y, junto a ello, es "imprescindible una ratificación de la sala correspondiente del TSJPV".

En este sentido, ha precisado que ese es el procedimiento que se ha seguido en Euskadi, sobre todo, a raíz de la orden del Departamento de Salud del 19 de agosto que estableció unas medidas, desde el punto de vista científico y sanitario, "debidamente justificadas" y que, previa a su publicación, contó "con la aprobación del TSJPV", a través de una "consulta previa" al Alto tribunal vasco.

Por otra parte, ha indicado que el informe no entra a valorar si era necesario o no la aplicación del estado de alarma, pero señala que la aprobación de ese estado de alarma "no conlleva necesariamente la centralización de su competencia".

EN MANOS AUTONÓMICAS

"Es posible con la Ley Orgánica en vigor en la mano delegar la aprobación de ese estado de alarma en la autoridad autonómica correspondiente, en la autoridad delegada correspondiente, que, en nuestro caso, podrían ser el propio Lehendakari o la consejera de Salud", ha añadido. No obstante, ha precisado que, en este momento, no contemplan un estado de alarma en Euskadi.

Por lo tanto, ha indicado que el informe considera que es el Departamento de Salud el que debe actuar "como autoridad sanitaria" e ir proponiendo las medidas que "sean necesarias" y que, con "propuestas bien fundadas en la evidencia científica y sanitaria, estas propuestas deben ser sometidas a ratificación judicial".

(Habrá ampliación)