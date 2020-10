CValenciana.- CSIF pide refuerzos inmediatos de personal en La Ribera ante el "colapso" de Urgencias

El sindicato CSIF ha pedido refuerzos "inmediatos" de personal en el hospital de La Ribera, en Alzira (Valencia), ante el "colapso" del servicio de Urgencias, con boxes cuadruplicados y pasillos habilitados como zona de tratamiento y con pacientes.

La central sindical ha alertado en un comunicado de la "caótica situación", con hasta 30 personas esperando este martes por la mañana pendientes de ingreso.

Según CSIF, "esta situación se produce mientras la unidad de preingresos, con una inversión de 170.000 euros, está siendo cerrada los fines de semana por no dotarla de una carga de trabajo, al contrario de lo que sucede en el resto de hospitales públicos".

El sindicato ha advertido de una "situación límite, con una presión asistencial que ha crecido enormemente y se ha visto incrementada por múltiples ingresos por Covid-19 en las últimas horas", por lo que ha reclamado "soluciones urgentes".

En este sentido, ha valorado que la Dirección del departamento haya "rectificado" y, ante sus peticiones, "haya aceptado la instalación de una carpa u hospital de campaña para tener el doble circuito de pacientes respiratorios en Urgencias".

La central sindical, no obstante, avisa de que "la habilitación de nuevos espacios en el hospital de La Ribera resulta imprescindible, pero no será efectiva si no va acompañada de un incremento de personal de sanidad en el hospital".

"La actual plantilla no puede volver a sufrir lo vivido en la primera ola. Hacen falta refuerzos inmediatos para prestar la atención de calidad que los pacientes merecen, además de habilitar zonas de descanso adecuadas para los trabajadores extenuados", ha señalado.