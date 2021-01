Se cumplen 15 años de la muerte de Chris Penn: los verdaderos motivos que se esconden detrás de su muerte

Este domingo se cumplen 15 años de la muerte de Chris Penn, uno de los rostros más conocidos de las películas de Quentin Tarantino. Junto al cineasta, Penn fue creciendo poco a poco, hasta convertirse en una de las caras más visibles de sus películas, a través de papeles como Eddie Cabot, donde Pennn hacía del hijo del líder del comando de mafiosos.

Lo que prometía ser una vida llena de éxitos, no en vano, se tradujo en una llena vida de penurias. Desde que comenzase con el célebre director, incluso antes, Sean era adicto a ciertas sustancias adictivas, lo cual complicaba que tuviese la vida que todo actor de Hollywood parecía tener. Gracias a su vida como actor, parecía que se iba a enderezar el rumo de su vida, algo que parecía afianzarse con la posterior paternidad.

Problemas personales

Nada más lejos de la realidad, a dos días después de que naciese su hija, esta murió a causa de una enfermedad, lo cual produjo en uno de los actores más conocidos de la cartelera americana una gran depresión. La última de su vida. A esto hay que sumar que tampoco ayudaba el éxito que estaba consiguiendo tener su hermano Sean Penn.

A diferencia de Chris, Seas sí que había conseguido coger el timón de su vida y poder construir una vida llena de éxitos, donde todo era —nunca mejor dicho—de película. Todas estas circunstancias hicieron que Chris cada vez tuviese más problemas para poder coger el timón de su vida, lo cual le provocó que se descuidase de su aspecto físico y de su peso.

La circunstancias de la muerte de Chris Penn

A punto de cumplir los cuarenta años, y después de una vida irregular en lo que a salud mental se refiere, el conserje del apartamento en el que vivía en Santa Mónica, California, encontró el cuerpo sin vida de Chris Penn, durante la mañana del 24 de enero de 2006, hace ahora 15 años.

La causa oficial de su muerte, según explicó la Policía en aquel momento, fue miocardiopatía aguada, pero los agentes explicaron que a su alrededor se habían encontrado restos de sustancias que dejaban entrever su desorden. renses marcaron que el peso de Penn era de 136 kilos. Su sobrepeso, afirmaron los médicos, tampoco ayudaba. En el momento en el que murió los fo

Una muerte, la de Chris Penn, que marcó el espíritu de Hollywood, en especial la de su hermano. "Nunca he visto a un actor con un alma tan grande. Si no me creen, vean de nuevo "El Funeral", afirmaba Sean en una de sus últimas entrevistas tras el fallecimiento de su hermano.