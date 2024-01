Cuatro millones y medio de personas dan las gracias porque la Constitución deja de considerarles "disminuidos"

España hoy es un país en el que cuatro millones y medio de ciudadanos han pasado de ser considerados por la Constitución como "disminuidos" para tratarlos como personas con discapacidad. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con el voto en contra de Vox, la reforma del artículo 49.

El pleno del Senado tiene que ratificar ese cambio para confirmarlo definitivamente y no se prevén enmiendas. Será el 25 de enero. No obstante, la ley no entrará en vigor hasta que no pasen 15 días desde su aprobación en la Cámara Alta. Se trata de la primera reforma social de la Carta Magna que se reclamaba desde hace 20 años.

Con la reforma, el artículo 49 queda redactado en los siguientes términos: "Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio".

MADRID, 18/01/2024.- Asistentes a la sesión del Congreso posan junto al líder popular, Alberto Núñez Feijóo (c-i), y la diputada Cuca Gamarra (c-d), después del Pleno del Congreso de los Diputados haya aprobado, con el voto en contra de Vox, la reforma del artículo 49 de la Constitución que sustituye el término 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad', este jueves en el Senado.





"Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

Cuatro millones y medio de personas dan las gracias

La unidad de la discapacidad, reunida bajo el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha logrado un cambio y un consenso que no es consecuencia de razones políticas, económicas o ideológicas. Es por lo que aseguran que la reforma nace del espíritu de la ciudadanía que la ha impulsado.

"Queda mucho hasta abrazar la diversidad y alcanzar la plena inclusión y hoy estamos dando un gran paso en este afán", ha aseverado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un guante que ha recogido el presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez, que explicó que un "logro y una mejora de país largamente anhelada".

"La buena política es algo parecido a lo que acabamos de hacer", ha destacado Alberto Núñez Feijóo. También desde el Grupo Social ONCE han dedicado un gran esfuerzo durante más de 85 años para construir una imagen de las personas con discapacidad desde la igualdad, el enfoque de derechos de ciudadanía y el respeto.

MADRID, 16/01/2024.- Personas aplauden desde la tribuna de invitados en el pleno del Congreso que debate la toma en consideración de la iniciativa impulsada por el PP y el PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término "disminuidos", este martes.

A esa sensibilización que ahora llega a la Constitución dedican numerosas campañas de comunicación y publicitarias, así como concursos escolares en los que participan más de seis millones de escolares. "Cuando se escucha a la sociedad, el mensaje es nítido y claro", ha aseverado el ministro de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo, Pablo Bustinduy.