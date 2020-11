Coronavirus.- Andalucía asegura que los cribados se determinan "siempre con un criterio técnico y epidemiológico"

La Junta de Andalucía ha asegurado que la elección de los municipios en los que se llevan a cabo cribados masivos de covid-19 se determina "siempre con un criterio técnico y epidemiológico de Salud Pública".

Así lo ha indicado este jueves en Jaén la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, a preguntas de los periodistas después de que el Ayuntamiento de Begíjar haya lamentado que no se ha incluido al municipio en la última remesa de testeos decretados en la provincia, una petición que también han realizado otras localidades.

En una comparecencia telemática, ha asegurado que "lo deciden los técnicos de Salud pública" analizando diversos parámetros como la incidencia en los municipios, la población, que esté afectado un porcentaje determinado de mayores de 65 años o la situación de su centro sanitario.

"Hay una serie de criterios que son los que hacen decidir a Salud Pública que en la provincia de Jaén se hacen en Torredonjimeno y no se haga en Begíjar... es un criterio totalmente técnico", ha manifestado García. Ha añadido que desde Salud Pública "todas las semanas dan esos criterios a las provincias", donde, "con sus servicios de epidemiología y salud pública, los vuelven a analizar", de modo que hay dos filtros.

Igualmente, se ha referido a los testeos anunciados esta semana en 36 municipios de la comunidad ante su elevada tasa de incidencia, incluidos los jiennenses de Alcalá la Real, Martos, Torredonjimeno y Mengíbar. Ha explicado que, una vez que se decide en el Consejo Territorial de Alertas, "no se actúa de hoy para mañana", ya que requiere una organización con los distritos y áreas sanitarias, tras lo que se envían los SMS a la ciudadanía seleccionada.

"Si se decidió (en el citado consejo) el lunes, pues a finales de esta semana principios de la que viene es cuando empiezan esos cribados", ha dicho la viceconsejera, quien ha recordado, además, que los centros de atención primaria llevan el rastreo de posibles casos de covid. y están también en la campaña de vacunación de la gripe.

Cuestiones que hay que "llevar a la vez" y "con los medios que tenemos", punto en el que ha añadido que "no hay más profesionales de enfermería que podamos contratar". De hecho, según ha agregado, "la orden que tienen los gerentes de SAS es contratar enfermería que haya hasta el 30 de abril".

HOSPITAL DE ANDÚJAR

Por otro lado y también a preguntas de los periodistas, García ha aludido al Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar. Sobre la posible derivación de pacientes de determinadas unidades a otros hospitales, ha señalado que está "totalmente estructurado" en el plan contingencia de la provincia "y se va a actuando milimétricamente" de acuerdo a él, en función de si se alcanzan determinados parámetros, como la ocupación de camas.

Junto a ello y ante la preocupación de la comarca por una posible "fuga" de médicos hacia los hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), debido a la "diferencia de trato" con los de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, que gestiona el hospital andujareño, ha dicho que se trabaja para dar respuesta a esta situación.

Tras apuntar que "es un sistema diferenciado", ha comentado que están "inmersos en un camino de integración de las agencias dentro del sistema sanitario para evitar todos esos problemas". Al hilo, ha recordado que los profesionales de las agencias "no están afectos a los acuerdos de la mesa sectorial de negociación del SAS porque tienen su convenio colectivo y su junta y son totalmente independientes".

"Es algo que tenemos previsto solucionar para que no haya esa discriminación dentro del mismo sistema. No se ha podido hacer de una manera inmediata", ha manifestado la número dos de Salud, quien ha añadido que uno de los inconvenientes "es ser una agencia empresarial que, además, depende de la Consejería y no del SAS".