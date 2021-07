Comunidad Valenciana pide 3 semanas de toque de queda para mitad de población

La mitad de la población de la Comunidad Valenciana tendrá toque de queda nocturno ente la 1 y las 6 de la mañana durante tres semanas, hasta el 16 agosto, si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) avala la petición de la Generalitat de aplicarlo en 77 municipios, en los que viven más de 2,6 millones de habitantes.

Así lo ha afirmado el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, este jueves, tras la reunión de la Comisión Interdepartamental de su gobierno contra la covid-19, en la que también se ha acordado pedir que se mantenga hasta mediados de agosto la limitación a diez personas como máximo en las reuniones sociales, y prorrogar las restricciones actuales añadiendo una reducción de aforos en espectáculos y celebraciones.

TOQUE DE QUEDA

La Comunidad Valenciana, que desde el 12 de julio aplica la "medida contundente" del toque de queda nocturno en 32 localidades, plantea elevar esa cifra a 77, ya que según ha afirmado Puig sería "una irresponsabilidad" no establecer todo lo que se pueda para controlar una pandemia que en dos semanas ha duplicado las hospitalizaciones.

Actualmente el toque de queda está decretado para municipios como Valencia, Gandia o Benicàssim, y, si lo autoriza el TSJ, se ampliará a ciudades como Alicante, Benidorm, Dénia, Calpe, Sagunto, Tavernes de La Valldigna, Oropesa o Peñíscola.

Para determinar el nuevo listado se han seguido siete criterios técnicos, entre ellos la incidencia, la capacidad de reproducción o la tasa de positividad del virus, según ha dicho la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y se espera que la justicia valenciana apoye de nuevo esta medida, según ha manifestado Puig.

CAMBIOS EN LAS RESTRICCIONES

La Generalitat Valenciana ha acordado además prorrogar el actual marco de restricciones, con tres modificaciones que reducen los aforos en interiores de espectáculos y celebraciones, de manera que se pasa del 75 al 50 %, con un máximo de 1.500 personas, y todos deberán concluir a las 00.30 horas.

Además, el aforo en los recintos deportivos queda limitado al 50 % en interiores, con un máximo de 1.500 personas, y en piscina recreativas el aforo interior baja al 50 %.

LA VARIANTE DELTA SUPONE YA EL 90 % DE CASOS

Puig ha reclamado "máxima prudencia y sentido común" este verano, sobre el que ha dicho que no se trata de no aprovechar las vacaciones o de no participar en el "ocio merecido", sino de "disfrutar el ocio con seguridad", por lo que ha insistido en que la ciudadanía actúe con "prudencia y corresponsabilidad".

Ha desvelado que la variante delta de coronavirus, cuya capacidad de contagio "es enorme", supone ya el 90 % de los contagios en la Comunidad Valenciana, y ha insistido en que se siga usando la mascarilla siempre que se pueda, porque es "la protección más importante", aunque ha destacado que gran parte de los valencianos ya lo hace.

El president ha dicho que desde mediados de marzo no había tantos valencianos hospitalizados por covid, aunque los 527 actuales están lejos de los 4.777 de finales de enero, y ha alertado de que casi el 40 % de pacientes críticos tienen entre 35 y 50 años, mientras que 1 de cada 5 hospitalizados tiene menos de 35 años, algo que "no había pasado nunca".