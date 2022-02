¿Compras de forma compulsiva? Te damos las claves para averiguarlo

Devolvemos entre el 20 y el 40 por ciento de lo que compramos online. Diciembre se lleva la palma, supone el 75 por ciento de las devoluciones de todo el año. Detrás de estos retornos hay diferentes situaciones desde un error en la talla a una falta de reflexión previa sobre lo que realmente necesitamos. Y es que 2 de cada 10 usuarios compran de forma compulsiva en internet, más mujeres que hombres, y la pandemia ha acentuado este tipo de adicción.

En 10 años, las compras por internet han aumentado un 400% en nuestro país, según el Observatorio Cetelem. La encuesta de Hábitos de Consumo de Paccklink ha descubierto que 8 de cada 10 ciudadanos, unos 26 millones de personas, ha hecho alguna adquisición a través del comercio electrónico. Nos gusta especialmente aprovechar los eventos comerciales, como el Black Friday o la Navidad, ahí acumulamos el 67% de las compras, sobre todo de productos tecnológicos y ropa de vestir. En 2.020, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, nos gastamos cincuenta y un mil seiscientos millones de euros, un 4,6% del PIB de España. El record histórico que se consolida.

A más compras, más devoluciones: según el estudio que consultes, pueden oscilar entre el 20 y el 40% de los productos adquiridos en el comercio electrónico, sobre todo en las fechas de más uso: noviembre y diciembre del año pasado se devolvieron el 40% de los productos.

Todos nos hemos dejado tentar por el “lo compro por si se acaba”, o el “es que es tan barato!” Los grandes descuentos y las rebajas nos tientan. Todos tenemos en casa, objetos, ropa, productos que nunca hemos usado y que difícilmente usaremos.

De hecho, devolvemos especialmente ropa de vestir. . Detrás de estos retornos hay diferentes situaciones desde un error en la talla a una falta de reflexión previa sobre lo que realmente necesitamos. Igual que se ha disparado el comercio electrónico, las compras compulsivas han crecido durante la pandemia. Caso dos de cada 10 consumidores (el 16%) son adictos a las compras, según un estudio realizado por el instituto Brain 360.

Tenemos que empezar a preocuparnos cuando “produce un problema económico en el hogar", explica Cristina Giner, psicóloga clínica- cuando no queda para pagar las necesidades básicas y hay que endeudarse porque se han gastado todo el dinero que tenían en cosas que no necesitaban. También cuando vemos que empieza a tener sentido de culpabilidad, y cuando nuestro foco se acaba centrando solo en qué y cómo lo voy a comprar, incluso falto al trabajo por el hecho de ir de compras, cuando va comiendo territorio a otras facetas de nuestra vida, más allá de pasarnos en las rebajas o darnos un capricho”.

Según el estudio, entre el 85 y el 90% de los compradores compulsivos son mujeres entre 18 y 30 años. Gastan especialmente en productos de belleza, ropa, y artículos para el bienestar. Nos dice la especialista que “detrás está el culto a la imagen personal, la exigencia social de estar siempre perfectas”, pero detrás de todo comprador compulsivo hay razones “biosicosociales”, es decir, “por un lado hay un componente psicológico de cómo afrontamos los problemas, quizás la falta de recursos para afrontar dificultades, y necesitan evadirse, hay quien lo hace con el alcohol, con las drogas, saliendo a correr, o comprando. El componente social , el culto a que comprando serás más feliz, las campañas de marketing, y también hay una parte biológica, hay ciertos sustratos a nivel cerebral , un mecanismo muy relacionado con las adicciones”.

La pandemia ha empeorado nuestra salud mental, y por tanto, ha disparado las adicciones, también a las compras. La facilidad que nos dan las distintas plataformas de comercio electrónico tampoco ayuda a las personas con problemas, porque hemos ganado en comodidad a la hora de hacer compras.

Es una adicción más, como cualquier otra, esta de tipo conductual. Y se puede curar, con terapia, con medicación si se precisa y con modernos tratamientos. No te asustes si en tu armario hay todavía prendas con la etiqueta o si en el baño guardas cremas sin abrir. En esos pequeños vicios caemos todos. Si por el contrario, solo te hace feliz salir de compras y te las ves y te las deseas para llegar a fin de mes porque te has hecho con un montón de productos que realmente no necesitas, tómatelo en serio y busca ayuda.