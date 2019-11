Comprar a granel y salvar alimentos: dos alternativas para ser más sostenibles estas Navidades

Se aproximan las Navidades y con ellas, se va a disparar el consumo en España. Por eso, en El Algoritmo Verde hemos localizado a dos compañías que, en nuestro país, ofrecen alternativas para cambiar nuestros hábitos de consumo y ser más responsables: comprar a granel y salvar alimentos.

MEDITERRANEAN SUPERFOODS: "NO CONTAMINEMOS NUESTRO PLANETA, NO CONTAMINEMOS NUESTRO CUERPO"

Se trata de una tienda online de superalimentos que, desde hace dos meses, apuesta por la compra a granel. Uno de sus cofundadores, Diego de Castro, explica a Cope que "de esta forma el consumidor compra exactamente lo que necesita. Y, además, le permite probar nuevos alimentos sin comprar en cantidades que le obligaran a tirarlos si no le gustan". Además, estos superalimentos - son productos de origen vegetal, 100% libres de glúten y con alto contenido en nutrientes- se envían en envases compostables y utilizando empresas certificadas en bajas emisiones de CO2.

Diego de Castro (izq) junto al resto del equipo de Mediterranean Superfoods.

El perfil de Mediterranean Superfoods son, sobre todo, mujeres de entre 35 y 50 años que buscan alimentos que les ayuden a mejorar su salud. Entre los productos más destacados se encuentra la levadura nutricional, que se puede combinar con platos salados, y que es alta en vitamina B. Y las proteínas vegetales de alto valor biológico.

TOO GOOD: "SALVEMOS LA COMIDA Y DEMOS IMPORTANCIA AL ORIGEN DEL PRODUCTO"

Too Good es una aplicación a través de la que los consumidores pueden 'salvar' los alimentos que, de otra forma, acabarían en el contenedor. Los establecimientos se dan de alta -ahora mismo hay unos 2.200 en 20 ciudades de España- y ofrecen a determinadas horas, unos packs sorpresas donde colocan los productos que no han podido vender durante la jornada. Los usuarios los pueden comprar a precios más bajos. Como explica a Cope Oriol Reull, director de Too Good en España, "hemos salvado más de 500.000 packs sorpresa en España de productos de mucha calidad como frutas, verduras o sushi que, de otra forma, hubieran terminado en la basura".

Así luce la aplicación de To Good to Go. Muy visual e intuitiva para su uso.Daniel Santamaria

La empresa está preparando acciones especiales para estas Navidades junto a los establecimientos que forman parte de su comunidad. El objetivo es seguir cambiando los hábitos de consumo de los españoles. Entre las curiosidades con las que se han encontrado este tiempo, Oriol nos destaca una: "un grupo de jubilados se descargó nuestra aplicación y gracias a ir salvando alimentos de diferentes establecimientos fueron descubriendo barrios de Madrid".