Los errores más comunes que te pueden exponer al coronavirus

El coronavirus se ha convertido ahora mismo en la mayor preocupación a nivel mundial. La enfermedad se expande a una velocidad alarmante y, por eso, los gobiernos están tomando medidas de grandísimo alcance para frenar el avance de la epidemia.

Sin embargo, para evitar que el sistema sanitario colapse, todo el mundo debe tomar medidas para frenar el coronavirus. De lo contrario, corren peligro no solo las vidas de los enfermos de coronavirus, sino sobre todo, las de los que sufran un ictus, infarto, accidente de tráfico, o cualquier otra emergencia médica. Con las UCIs colapsadas, el sistema médico tendrá muchos problemas para tratar estas emergencias que seguirán sucediendo además del coronavirus.

Medidas para frenar el coronavirus

Tener una higiene correcta

Como ya se ha repetido muchas veces en los últimos días, y muchos españoles han interiorizado, lavarse las manos con frecuencia es la medida más eficaz para evitar el contagio por coronavirus. Un lavado que se debe hacer en numerosas ocasiones a lo largo del día y al menos en las siguientes situaciones:

Cuando llegas a casa o al trabajo de la calle

Cuando tocas alguna superficie como pomos, barandillas, mandos a distancia...

Antes, durante y después del cocinado

Antes de comer

Cuando tocas a otra persona

Cuando vas al baño

Pero la higiene no se reduce a lavarse las manos, también es fundamental no tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias. Son gestos que cuesta mucho evitar porque los tenemos mecanizados, pero es fundamental hacerlo.

Además, hay que toser o estornudar sobre un papel desechable, que se ha de tirar una vez o usado o bien sobre el codo. Nunca hay que estornudar sobre las manos.

No entrar en contacto con muchas personas

La única medida que se ha demostrado eficaz para frenar el coronavirus es lo que los expertos llaman medidas de "distanciamiento social extremo". Esto significa evitar cualquier contacto no necesario con otras personas. Evitar el transporte público, no acudir a bares, cines, gimnasios, centros comerciales, no irse de viaje ni celebrar cumpleaños, funerales ni bodas. Teletrabajar siempre que sea posible. No salir de casa si no es necesario es la única medida realmente eficaz para evitar que la epidemia se salga de control. Lo ideal es pensar qué personas son indispensables en tu vida y limitar tus contactos a esas personas.

Es fundamental, por tanto, evitar las escenas que estamos viendo estos días de personas en terrazas tomando cañas, de jóvenes disfrutando como si estuvieran de vacaciones o de personas agolpándose a las puertas de un estadio de fútbol para recibir a su equipo.

En el caso de que te veas forzado a estar con otras personas, no debes tocarlas, ni saludarlas dando la mano, ni mucho menos dando dos besos. Mantenerte a una distancia prudente, de más de un metro de los demás.

Limpiar las superficies y objetos

Además de a través del aire, el coronavirus puede contagiarse a través de las superficies, donde puede sobrevivir muchas horas. Especialmente peligrosas son aquellas superficies que tocan muchas personas a lo largo del día, como grifos, pomos de puertas, barandillas. Es importante evitar tocarlas, y si se tocan, lavarse las manos después. Fundamental también limpiar objetos como el mando a distancia, el móvil, el teclado y el ratón del ordenador. Sobre todo si los usa más de una persona distinta a lo largo del día.

Quedarte en casa al menor síntoma

Si nunca es recomendable ir a trabajar estando enfermo, en las circunstancias actuales es una temeridad para ti y tus compañeros o clientes. Ante el menor síntoma de enfermedad respiratoria debes quedarte en casa, aislarte de las personas con las que convivas y llamar a los teléfonos facilitados por las diferentes autoridades sanitarias.

El coronavirus no es solo lo que pueda pasarte a ti

Pero el peor error que puedes cometer con el coronavirus es pensar que si no eres población de riesgo no debes preocuparte. El peligro del coronavirus no es solo su tasa de mortalidad (que en Italia ronda el 7%), ni su alta tasa de hospitalización (del 50%). El riesgo del coronavirus es que el sistema sanitario colapse y no se puedan atender las emergencias o tratamientos sanitarios del día a día.

