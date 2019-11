¿Cómo nos influye la música que nos ponen en las tiendas a la hora de comprar?

Los últimos estudios de big data demuestran que la música no lleva a comprar un 0,8% más que si no la escuchamos y en COPE comprobamos esas reacciones positivas entre los consumidores. El uso de música ambiente por parte de algunas cadenas se ha demostrado como punto clave, adaptándola por franja horaria al visitante del punto de venta (desde reponedores a diferentes perfiles de comprador, desde jubilados a parejas con hijos pequeños).

En COPE hemos hablado con Ana, una compradora compulsiva que es plenamente consciente de que va más rápido cuando entra a comprar un vestido y la música tiene mucho ritmo. “Digo, 'venga, me lo pruebo y lo compro sin pensar'. Sin embargo, cuando el establecimiento está en silencio dudo, lo pienso dos veces y me doy cuenta de que no lo necesito”, asegura a COPE.

Le ocurre lo mismo a Maria Luisa o a Jaime, pero ellos no lo reconocen cuando desde COPE les preguntamos al salir de la tienda. “No soy consciente de que hubiera música, aunque si que me he encontrado muy a gusto y lo he visto todo muy limpio”, era la contestación de esos consumidores a la encuesta de COPE.

Generalmente, fabricantes y retailers centran sus esfuerzos en factores como el empaquetado, el precio o el formato de los productos que colocan en el lineal del punto de venta y no le dan suficiente importancia a ciertos factores externos que impactan del mismo modo en sus ventas. En un momento en el que el gran consumo lucha por convivir con el comercio electrónico, la experiencia del consumidor en el punto de venta se hace mucho más relevante, y se ve afectada por el olor, la vista, el oído, por lo que es imprescindible conocerlo y medirlo. Por ello, por primera vez, IRI ha presentado junto a SGAE, un estudio sobre el impacto de la música con derechos en las ventas del retail.

“La diferenciación en el punto de venta es una estrategia cada vez más necesaria para atraer al consumidor. Factores como la disposición de los diferentes departamentos (frescos o panadería), el surtido de productos, etiquetado o la política de precios y promociones son clave. Pero también existen otros factores externos, como servicios añadidos, ambientación musical, aromas, etc. que contribuyen a la elección del punto de compra habitual”, asegura Antonio Khalaf, Director Comercial de IRI. “El crecimiento de la facturación en el sector lo sostienen tres cadenas de surtido corto. Por tanto, añade, para el resto de hipermercados y supermercados es necesaria la diferenciación con el fin de atraer compradores”.