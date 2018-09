¿Cómo combatir las ideas suicidas de los universitarios?

El proyecto Universidad y Salud Mental (Universal), coordinado por el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) de Barcelona y publicado el pasado de 19 de septiembre, arrojó un dato llamativo: uno de cada diez universitarios tienen ideas suicidas durante el primer año de universidad.

El estudio se llevó a cabo con 2.118 alumnos de cinco universidades españolas: Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de las Illes Baleares (UIB), Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Universidad de Cádiz (UCA) y Universidad Miguel Hernández (UMH).

En cope.es, el doctor Víctor Pérez, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y participante en el proyecto, cuyos datos presentará en el Congreso Nacional de Psiquiatría (Granada, del 18 al 20 de octubre) , ha desglosado algunas claves que explican dicho dato y ha aportado algunos consejos para quienes afrontan su etapa universitaria.

Para el doctor Pérez, “los datos llaman la atención entre comillas”, ya que “hay que matizar que la idea de suicidio es algo relativamente frecuente, y en torno al 15% de la población ha tenido alguna vez ideas serias de cometer suicidio”.

Además, pone sobre la mesa que la enfermedad mental es algo que afecta al 20-25% de la población. Por tanto, “no estamos hablando de que los estudiantes de universidad de primer año estén mucho más enfermos o tengan más ideas de suicidio, sino que por desgracia es más frecuente de lo que pensamos”.

“Llama la atención porque de alguna manera los estudiantes universitarios son la gente más formada, más competitiva en la sociedad”, continúa el doctor.

Una de las causas que pueden llevar a dicha situación es que los estudiantes “están empezando una etapa definida por unos cambios que no han tenido hasta ese momento”. Hasta ahora “se han sentido más protegidos o cercanos a la familia”, pero “ahora muchos de ellos se han movido para ir a la Universidad. La exigencias son muy diferentes”.

“Cuando se discute el porqué de esos datos, el hecho más creíble es que realmente son gente que está mucho más preparada, tiene una expectativas espectaculares al empezar un nuevo proyecto, y que se encuentran con una situación que no siempre es controlable. Hay cosas que no controlan que hasta ahora han controlado siempre”, expone el doctor Pérez.

“el primer consejo es cuéntaselo a alguien, no te lo quedes tú”

En ese nuevo escenario, un joven universitario “se encuentra con gente muy competitiva”, a lo que colabora el andamiaje de la Educación: “Tal y como está montada la educación, y la universidad no se escapa a eso, se prima la competencia entre los alumnos, la nota, el currículum... Están formados para conseguir una buena nota y un buen currículum académico para tener más opciones cuando acaben la universidad. Es algo que la universidad transmite sin embrague desde el primer año. Eso les hace estar en un ambiente tremendamente competitivo, que no sé si es el ambiente ideal para gente de 18 años”.

Y una vez expuestas las raíces del problema, el doctor Pérez da unas pautas que pueden ayudar a evitar estas situaciones de intentos de suicidios que en suele venir provocadas por el estrés: “Como en todas las situaciones de estrés, háblalo con la gente. No eres un bicho raro, hay otra gente que le pasa”.

El inconveniente en este caso es que, “en determinadas enfermedades mentales o en las ideas de suicidios se crea un estigma tremendo”. Por ello, a los afectados les da mucho miedo hablar de ese tema. porque lo que piensan es que me van a tomar como que estoy mal de la cabeza”. En su opinión, los estudiantes piensan: “Estoy aquí costándole un montón de dinero a mi familia y encima no me van a ver feliz”.

Por tanto, “el primer consejo es cuéntaselo a alguien, no te lo quedes tú”.

Otra pauta a seguir que puede ayudar a evitar dicho intento de suicidio es “desdramatizar todo lo que en ese momento es tu vida”. “Es muy importante empezar una carrera universitaria, pero desde luego hay tiempo y los malos ratos, si aguantas, pasan”.

“Eso a los jóvenes les cuesta mucho entender. Cuando hay malos ratos o te ves en situaciones de estrés muchas veces es cuestión de aguantar, aliarte con los que tienes alrededor, los amigos o la familia, y esperar que pase la situación de desadaptación. Es una situación que se da cuando uno se enfrenta a un mundo nuevo”, arguye el doctor Pérez.

Por ello, “uno de los consejos que damos a la gente joven es que no se olviden de los amigos, que en esta vida no solo hay universidad, que hay otras cosas”.

Pero además, el doctor Pérez incide que unas “pautas muy generales” contribuyen a llevar el ingreso en la universidad con normalidad. “Cuando algo te angustia, intentar quitar foco de ahí. Hacer otro tipo de actividades, ir con los amigos, también es muy importante la actividad física a esa edad”. En definitiva, tienen que “ser capaces de desconectar de una situación en la que desde llegas el lunes por la mañana te están diciendo todo el esfuerzo que tienes que hacer”.

También destaca el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica la importancia del entorno familiar y social del estudiante. El entorno responde a una las patas que nos mantienen equilibrados en esta vida. Está la pata física, no estar enfermo físicamente; la pata de la familia y de los amigos; y la pata laboral. Si nos falla una te puedes aguantar, si te fallan dos la has fastidiado”.

Pero el doctor Pérez deja también una advertencia: “Nuestra formación depende de nuestra capacidad para adaptarnos al estrés. Tampoco es bueno proteger en exceso a la población. La gente tiene que saber que en la vida hay problemas y que tiene que enfrentarse, porque tarde o temprano van a encontrarse en esta situación”. ·El proceso de madurez implica cierto grado de riesgo y de sufrimiento”, concluye.