¿Cómo te afectará la entrada en vigor de la ley de Influencers?

La entrada en vigor de la ley está prevista para antes de que acabe el mes de marzo, aunque el Consejo de Ministros no ha dado todavía luz verde, porque sigue abierto el debate en torno a qué se considera “usuario de especial relevancia”. En definitiva, esta ley, aprobada en julio del año pasado, regulará el uso de la publicidad para estos creadores de contenidos que deberán diferenciar aquellos productos que promocionan cuando cobren por mencionarlos o usarlos en sus streamings.

También se verán obligados a controlar los contenidos que difundan, sobre todo si pueden afectar a la infancia. Nada de alcohol y tabaco, algunos medicamentos, contenidos inconvenientes, o exaltaciones al culto al cuerpo más allá de la propia percepción. En definitiva, se verán sometidos a las mismas normas y regulaciones que cualquier otro medio de comunicación que difunda contenidos por Internet.





Avanza sobre la norma europea

“Yo creo que es un avance-cuenta a COPE.es Alejandro Pelales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación-cuando se aprobó la ley general de la comunicación audiovisual en España, que traspone una directiva comunitaria, fue más allá de la propia directiva, porque la norma europea no menciona a los influencers, habla de los generadores de contenidos, pero tampoco los regula, y lo positivo de la ley española es que ha identificado una figura, que denomina usuarios de especial relevancia y que son, para entendernos, Influencers, generadores de contenidos que difunden esos contenidos a través de redes sociales y de las plataformas de Internet, y como tales deberán estar sometidos a algunas limitaciones o algunas regulaciones”.

Débora sigue a unas cuantas influecers. Nos cuenta que lo que no le gusta es “que por el tema de colaboraciones enseñen ciertos productos sanitarios o farmacológicos, que no tiene idea y promocionan para que la gente los compre y a lo mejor a no todo el mundo le vienen bien”.

La ley aprobada y que aún no ha entrado en vigor contempla por ejemplo que “cuando difunden publicidad que se sepa que es publicidad, que no difundan contenidos perjudiciales para los menores si no se toman cautelas para que los menores accedan a esos contenidos, es decir-explica Perales- todas las obligaciones que deben cumplir el resto de los difusores de contenidos de mensajes a través de Internet, que lo cumplieran también los influencers”.









Proteger a los seguidores

Con esta norma no solo se protege a los seguidores de la publicidad encubierta, “podría haber perfectamente pornografía en el mensaje de un influencer, y si no está regulado, no se puede hacer nada con respecto a ese contenido”.

Si hablamos de publicidad, el primer derecho que tiene la ciudadanía, señala el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación “es saber que un contenido tiene intencionalidad publicitaria, y los influencers tienen mucha práctica a la hora de presentar de forma experiencial, como si fuera por una motivación puramente personal, determinados productos que utilizan, coches que conducen u hoteles en los que pasan días, cuando en realidad no están difundiendo ese contenido porque les ha gustado tanto como porque les han pagado dinero para que hablen de esos productos o esos servicios, el primer objetivo que se sepa que hay intencionalidad comercial".

Para Perales este aspecto es muy importante porque “una vez reconocido que eso es publicidad, tendrán que cumplir la normativa al respecto, porque según el tipo de producto se pueden hacer unas cosas u otras, no es lo mismo un juguete que un producto milagro un medicamento o una bebida alcohólica, o un alimento. Tendrán, por tanto, que cumplir las mismas obligaciones que cualquier radio o cualquier televisión”.









¿A quién afectará?

El asunto más polémico ahora mismo, es donde se pone el corte y a qué influencers se aplicaría la normativa todavía en debate. Inicialmente, se metía en ese caco a aquellos que generaban más de 500 mil euros al año y tenían al menos dos millones de seguidores. El último corte que se estaba manejando sitúa los ingresos en 300 mil y el número de usuarios en un millón.

Actualmente, los datos de un estudio de IAB Spain apuntan a que en España tenemos más de un millón y medio de creadores de contenido con más de 1000 seguidores, de los cuales la mayoría centran su actividad en Instagram y TikTok.

El número de influencers españoles profesionales -aquellos que generan ingresos mediante creación de contenido en redes sociales- sigue creciendo, según un reciente análisis de YouTube. Actualmente, en España hay más de 63.000 creadores con más de 10.000 seguidores; más de 12.000 creadores con más de 100.000 seguidores y 1.100 que tienen más de un millón de seguidores. Ambas opciones dejan fuera a un número ingente de influencers.









“El corte, cuanto más amplio mejor porque se regulará a un mayor número de influencers- apunta el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicacion-. Aquí el problema es que va a hacer unos que van a estar regulados por la ley general de la comunicación y otros no, que van a poder hacer lo que quieran, por decirlo así, desde el punto de vista de la difusión de contenidos, y van a incumplir normativas que no les van a ser de aplicación. Aunque lo bajáramos a 100 mil usuarios, siempre va a haber microinfluiencers que tienen mucho peso en ciertos segmentos de la población, incluso en el infantil, que van a quedar fuera de la ley.

La Asociación ha presentado varias alegaciones en este sentido y lo que plantean es que en España se regule como lo ha hecho Francia, el primer país de la Unión Europea que ha legislado en este sentido y que “ha aprobado una ley de influencers que se aplica a todos aquellos que difunden contenidos independientemente del número de usuarios o de los ingresos que tengan. En el momento en el que alguien pone a disposición de un público general un contenido, debería tener algún tipo de obligación sobre el contenido que difunde. Las plataformas y las redes sociales no tienen responsabilidad legal sobre los contenidos que difunden, pero alguien tiene que hacerse responsable, y lo normal es que sea el que lo genera”.