La Comisión Europea celebra la Noche del Cine Europeo con proyecciones gratuitas del 2 al 6 de diciembre

La Comisión Europea celebra, en el marco del programa MEDIA Europa Creativa y Europa Cinemas, la Noche del Cine Europeo con más de 40 películas gratuitas del 2 al 6 de diciembre en más de 54 ciudades del continente.

En España serán Madrid, Salamanca y Palma de Mallorca, las ciudades elegidas para visionar "lo mejor del cine europeo", según la Comisión Europea. En su primera edición, realizada en diciembre de 2018, se ha decidido ampliar el número de salas de cine y de ciudades participantes, 54 este año frente a las 34 del año pasado.

El organismo europeo señala que las películas que se visionarán han sido seleccionadas por cines locales a fin de poder adaptar el programa a los intereses y a las características de sus diferentes públicos. Alguno de los títulos seleccionos son Les Misérables, The Truth, The Portrait of a Lady on Fire o Il Traditore. Después de cada proyección, los asistentes podrán reunirse con los directores, productores y críticos para hablar sobre la película.

"El cine es una de las mejores maneras de celebrar la diversidad y la riqueza de nuestra cultura europea y reforzar los vínculos entre las personas a través de su pasión por el cine. La Noche del Cine Europeo no es solo una iniciativa para homenajear a nuestros artistas y su creatividad; también es un ejemplo de cómo la UE puede acercar el cine independiente a los europeos", ha explicado la responsable de Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel.

Por su parte, el responsable de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, ha declarado que la reacción sobre la primera edición de la Noche del Cine Euroepo fue "muy positiva" y demuestra cómo los europeos "anhelan descubrir y comprender" mejor las culturas del resto de países.