Cocer la pasta: cuál es la mejor manera y qué errores cometemos al cocinarla

La pasta es uno de los alimentos que más consumimos en España, según un informe de Consumo Alimentario, junto con el arroz, huevos y las legumbres. En 2020, el consumo de pasta en España se duplicó , principalmente a causa de los cambios que experimentaron los hábitos en la alimentación de los españoles durante el confinamiento. Además, el consumo medio se situó en 4,6 kilos por persona y año. Por lo que, la pasta (podemos decir), es un alimento básico en nuestro día a día, la cual está presente en 9 de cada diez hogares de España.

Hay miles de recetas con pasta, como hemos mencionado, es uno de nuestros alimentos favoritos, pero pocos son los que cuecen la pasta como es debido y son muchos los que tienen problemas para poder cocinarla correctamente y, sobre todo, cocerla bien.

¿A quién no se le ha pasado la pasta alguna vez, o la ha quitado antes de tiempo del fuego? Seguramente a la mayoría de nosotros nos habrá pasado y habremos tenido que “disimularlo” con una buena salsa y dar así más sabor al plato. Por eso mismo, es necesario conocer las técnicas adecuadas y los trucos para cocinar de la mejor manera posible la pasta y darle ese “toque” que necesita.





Utilizar abundante agua

Pon siempre bastante agua . Esto es un error que nos pasa y es que, por calcular mal, o pensar que hemos puesto demasiada, a veces se nos pega la pasta, y la principal razón es no poner suficiente agua. La cantidad recomendada es 1 litro por cada 100 gramos de pasta. Apunta en tu libreta porque, tarde o temprano, te acordarás de este truco.

Calcula la sal

Lo ideal es añadir una cucharada de sal por cada dos litros de agua. Añadiremos la sal cuando el agua esté hirviendo ya que si la echamos antes de que hierva, la pasta se nos puede quedar demasiado salada. Lleva mucho cuidado porque por no calcular bien esas cantidades o echarla en otro momento, puede “tirar” todo nuestro trabajo.

Usa un recipiente amplio

Otro de los errores frecuentes es cocer la pasta en un recipiente pequeño o muy pequeño. Se nos pegará más a menudo si en ese recipiente no cabe la cantidad de pasta que queremos cocinar. A veces ponemos demasiada cantidad y por eso, se nos pega con más facilidad o no se nos queda como realmente queremos.

Cantidad de pasta

Muchas de las complicaciones vienen al echar demasiada o muy poca. Una ración equivale a unos 80 gramos por persona pero todo dependerá del tipo de pasta que utilicemos. Para los espaguetis, por ejemplo, una ración equivaldría a todos aquellos que entren en un círculo formado al unir los dedos índice y pulgar. Sabiendo ahora, qué es lo que equivale a una ración, echa el agua necesaria para cocinarla.





Ve probando, hasta que esté al dente

Muy a menudo, solemos dejar la pasta un poco pasada, es decir, cuando la notamos más blanda, es cuando la retiramos de nuestro recipiente. Pero la realidad es bien distinta. La pasta debe estar al dente : debe estar firme cuando la mordamos (que no dura). Normalmente el tiempo que debemos dejar la pasta para que se quede así es de entre 8 y 10 minutos. Lee siempre las instrucciones del paquete y cocina sin problema ese plato que quieres hacer desde hace tiempo.

¿En qué momento echo la pasta?

Echar la pasta antes de tiempo es uno de los errores que, seguramente, hayamos cometido al ser principiantes de la cocina. Debemos estar atentos en este paso y fijarnos cuando el agua esté hirviendo completamente . Tras fijarnos bien, añadiremos la sal como bien hemos dicho y después, la pasta. Si la ponemos antes de que el agua hierva se nos pasará completamente y el plato no se parecerá en nada al que habíamos imaginado.

Ve siguiendo estos pasos y anota la información importante para que puedas disfrutar del plato que querías hacer. A lo mejor no somos expertos en la cocina pero, no hay nada más satisfactorio que cocinar bien uno de tus platos favoritos y saborear al máximo todas esas ganas y esfuerzo que has puesto en él.