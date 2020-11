CLeón.- UGT y CCOO piden compensación para limpiadores de edificios sanitarios, afectados por COVID y sobrecargas

Se concentrarán ante Sanidad por la situación de unos 2.000 trabajadores "invisibles y esenciales", con contagios que llegan al 30%

Los sindicatos UGT y CCOO han pedido mejoras, entre ellas una compensación económica como la de los sanitarios, para alrededor de 2.000 trabajadores de las empresas de limpieza de hospitales y centros de salud, entre los que se alcanzan contagios por COVID que ronda el 30 por ciento de las plantillas, a lo que se suman bajas por estrés y sobrecargas de trabajo, que desarrollan tareas impropias, perciben bajos sueldos y están "en primera línea".

Así lo han señalado responsables de CCOO y UGT, en una rueda de prensa en la que han anunciado una concentración el 2 de diciembre ante la Consejería de Sanidad, a la que piden corresponsabilidad, dado que este servicio lo prestan empresas adjudicatarias del servicio --un porcentaje "muy pequeño" es personal de Sacyl--.

El responsable de seguridad de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Castilla y León (FESMC), José Luis Martín, ha detallado que son trabajadores "esenciales", como se han declarado, e "invisibles", en un 80 por ciento mujeres, con muchos contratos parciales y sueldos que están "muy poco por encima", y no en todos los casos, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Martín ha señalado que a pesar de ser esenciales durante la pandemia muchos no han podido recibir los aplausos que se daban a las 20.00 horas durante la primera ola porque tenían que alargar su jornada tras limpiar salas de COVID y desinfectar, algo que no se les ha reconocido.

Además, ha incidido en que no siempre han tenido, ni actualmente en algunos centros, cuentan con EPI adecuados, ni se les da el mismo trato que el personal sanitario pese a estar "codo con codo y día a día" con él, se les "prohibía" hacer pruebas PCR y "han sufrido y sufren en sus carnes" un incremento de carga "brutal", secuelas por la COVID, con un porcentaje de contagios que llegan al 30 por ciento, y numerosas bajas médicas bien por contagio o estrés. A todo ello se suma la exigencia de tareas que no son propias de este personal como el cierre y manipulación de residuos biopeligrosos sin contar con los contenedores adecuados.

Ante esta situación, la secretaria general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO Castilla y León, Lourdes Herrero, ha señalado que los sindicatos tienen exigencias "claras" también ante la Administración, que consideran que no ha "velado" por este personal, a pesar de que forma parte del sistema sanitario y es un eslabón "fundamental", ya que evitan la propagación de COVID.

AGOTADA LA "COMPRENSIÓN"

Herrero ha aclarado que ambos sindicatos, en el primer estado de alarma por la pandemia fueron tuvieron "comprensión" ante una situación "desbordante, novedosa" y en la que "tocaba velar por lo sanitario" incluso "haciendo dejación de derechos".

Sin embargo, en septiembre, ante algo que ya no es novedoso, que debería haber dejado de serlo por la "experiencia" adquirida, y centrados en la segunda ola se decidió contactar por escrito con las empresas adjudicatarias para indicar la situación en la que trabajaban estas personas y exigir "de manera inmediata" medidas para solucionar lo que se estaba incumpliendo.

Herrero ha señalado que ante la "callada por respuesta", se exigió que las empresas respondieran por escrito y algunas lo hicieron con "lo previsible", diciendo que "poco podían hacer", dado que contaban con contratos anteriores a la pandemia, a un coste "bajo", y ya de por sí se había reducido personal en la última crisis económica. A este respecto, ha incidido en que no se contempla un coste adicional, por lo que consideran que hay una corresponsabilidad de la Administración.

Por ello, acudieron a principios de noviembre a la Gerencia Regional de Salud para solicitar una reunión a la que no han obtenido respuesta, por lo que han decidido hacer públicas sus exigencias y concentrarse el próximo 2 de diciembre ante la Consejería de Sanidad porque "ya no es en absoluto, no puede ser permisible, que continúen trabajando como en marzo".

MEJORAS Y UNA PAGA

En concreto, los sindicatos reivindican que se califique a estos trabajadores dentro del grupo de exposición de riesgo y no baja; que se les dote de los EPI necesarios, algo que no se puede estar "escatimando", más aún cuando están toda su jornada expuestos al riesgo; el refuerzo de plantillas, infradotadas (consideran necesario un 30 por ciento más de personal) y con numerosas bajas; la realización de PCR; y el cumplimiento "estricto" de sus funciones, ya que transportar determinados residuos sin el cierre adecuado del lugar donde se depositan no es su labor.

Además piden, en compensación por el esfuerzo en el primer periodo del estado de alarma y ante lo que realizan ahora, una compensación económica equiparable a la del personal sanitario porque consideran que forman parte de la misma cadena. "Este personal está en tercera división y resto en Champions", ha afirmado secretario Acción sindical de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, Óscar Ferrero.

"La comprensión ahora no se va a mantener", ha advertido Herrero, quien ha asegurado que ante cualquier incumplimiento se presentará "denuncia inmediata" y "velarán" por el personal, que consideran se debería de incrementar no sólo por las plantillas ya de por sí con poco personal sino porque se ha incrementado el trabajo con zonas donde se realiza el cribado de COVID, donde sí se ha aumentado el resto de personal que no es de limpieza --salvo alguna excepción--.