Claves para que tu hijo se vaya de casa en 2023

Un millón de jóvenes españoles con menos de 25 años están en paro y el resto sobreviven con un salario precario que les impide alquilar y mucho menos comprar piso para independizarse. Es la situación en la que se encuentra Nuria, una joven madrileña de 29 años, que lamenta en COPE que “no me puedo permitir la opción de independizarme. Con mi sueldo podría pagar un alquiler a la afueras de la capital, pero entonces no tengo dinero para otras cosas ni puedo ahorrar para comprarme una casa más adelante. Si quiero ahorrar, me tengo que quedar en casa de mis padres”.

Nuria intentó compartir piso cuando cobró su primer sueldo y tuvo que volver a casa a los pocos meses. Cambió de empresa al terminar la pandemia y, como sus condiciones laborales habían mejorado, se volvió a despedir de sus padres, pero por poco tiempo. Ahora, reconoce en COPE que “he decidido plantearme mi futuro seriamente y calculo que necesitaré el sueldo neto de 4 años para poder arriesgarme a comprar piso”. Lo confirma el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) que en su último informe señala además que los que logran vivir fuera del hogar familiar cuentan con un salario un 28% superior al resto, contrato indefinido y estudios superiores terminados.

“Una situación injusta e inaceptable para el resto de los jóvenes”, reconoce en COPE Juan Ignacio Cáceres, profesor de Macroeconomía y Política Económica en la Universidad CEU San Pablo, porque “los menores de 35 años en España pueden hacer bastante poco para independizarse. La tasa de paro es del 32,5%. Por tanto, un millón de los parados son jóvenes menores de 25 años. Siguen en casa de sus padres porque en España los sueldos que se pagan desde hace años son tremendamente bajos y no les permiten independizarse”.

UN PROBLEMA ENQUISTADO

El objetivo de ese 46% de jóvenes españoles menores de 35 años que siguen dependiendo del hogar familiar es emanciparse. Sin embargo, saben que al gasto del alquiler de un piso o la hipoteca deben añadirle el de la alimentación, ropa y otras facturas de su nuevo hogar que, con la precariedad de sus sueldos, les obligarían a cortar, por ejemplo, las salidas con amigos o el ocio.

Los últimos datos publicados por la oficina estadística de Eurostat confirman que los países escandinavos y Alemania son los que registran el menor porcentaje de jóvenes entre 25 y 34 años que aún residen con sus padres.

Entre los países en los que los jóvenes se emancipan antes destaca Dinamarca (4,0 %), Alemania (12,2%), Francia (15,3%) o Reino Unido (16,2%). En el otro lado de la balanza están Grecia (60,7%) o España (46%).

Unos datos que explica en COPE el profesor Juan Ignacio Cáceres porque “en los países nórdicos, como Suecia o Dinamarca, se independizan a los 16 ó17. Se van a la universidad y tienen una enorme cantidad de becas que consiguen de varias instituciones que les financian. Eso sí, al acabar pueden trabajar para devolver el coste de esos estudios, como ocurre en Inglaterra. Aquí no es tan cara la educación universitaria y eso hace que haya un montón de jóvenes estudiando con la ayuda de sus padres y no aprovechen realmente ese coste más barato de la matrícula”.

MI HABITACIÓN DE ADOLESCENTE

La mayoría de los jóvenes españoles espera a tener unos 30 años (29,8), 3 años más tarde que la media europea, para emanciparse y lo consiguen con ayuda de sus padres o compartiendo piso.

Sin embargo, José Antonio López, profesor de Sociología de la Universidad Pontificia de Comillas, asegura en COPE que “la realidad que vemos en el día a día supera esa edad de 30 años de media para independizarse de sus padres. De hecho, desde que tenemos registros, desde antes del año 2.000, todos los estudios sobre jóvenes indican que la emancipación es cada vez más tardía”.

Las claves para que puedan independizarse pasan por mejorar la situación laborar de esos jóvenes, aumentar la oferta de vivienda y la seguridad jurídica para que los propietarios saquen esos pisos al mercado, según el estudio elaborado por BBVA Research. La pregunta es cómo conseguir estos objetivos y el sociólogo José Antonio López contesta en COPE que “igual que es una prioridad para el Gobierno los cambios en el consumo y lo hábitos energéticos, ayudar a los jóvenes a que puedan emanciparse debe ser otra prioridad. Sin embargo, los alquileres son ahora mismo más caros que en los últimos años”.

EMANCIPARSE EN 2023

El origen de este problema radica en que uno de cada 5 parados en España tiene menos de 25 años, según Asempleo y los que trabajan lo hacen con salarios bajos, a tiempo parcial y se enfrentan a elevados precios de la vivienda. Sobre este último aspecto, Oscar Martínez Solozábal, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios reconoce en COPE que “si que hay demanda, pero otra cosa es que hay inseguridad. Eso hace que la gente se lo piense. Otra cosa es el alquiler, que todos sabemos qué es lo que hay (con precios muy altos) y todo el que puede irse a la compra lo hace”.

Estos son los datos que barajan los expertos consultados por COPE para enumerar las claves que ayudarán a los jóvenes españoles a emanciparse en el año que está a punto de arrancar, 2023:

Independizarse no es solo mudarse de casa y tendrás que calcular que a los gastos del pago de alquiler o hipoteca hay que sumar el mantenimiento de la vivienda, alimentación, ropa y ocio.

Los jóvenes españoles deberían ahorrar el 30% de lo vale un piso (3,8 veces el salario neto anual) antes de lanzarse a la arriesgada aventura de independizarse.

(3,8 veces el salario neto anual) antes de lanzarse a la arriesgada aventura de independizarse. Alquilar pisos grandes de 4 o 5 dormitorios donde la demanda es mucho más reducida y los precios siguen siendo competitivos. Eso permitirá compartir el precio y los gastos generados por ese piso con otras personas que quieran vivir contigo.

de 4 o 5 dormitorios donde la demanda es mucho más reducida y los precios siguen siendo competitivos. Eso permitirá compartir el precio y los gastos generados por ese piso con otras personas que quieran vivir contigo. En caso de seguir estudiando o carecer de un puesto de trabajo estable, puedes comenzar a obtener ingresos mediante negocios digitales a los que se adaptan fácilmente las nuevas generaciones y analizar tus habilidades para explotarlo como trabajador freelance o impartir cursos on-line.

a los que se adaptan fácilmente las nuevas generaciones y analizar tus habilidades para explotarlo como trabajador freelance o impartir cursos on-line. Beneficiarse del Bono Alquiler Joven: una subvención de 250 euros mensuales vigente hasta diciembre de 2023 para los menores de 35 años cuyos ingresos sean inferiores a 23. 725 euros al año.

Los jóvenes que consigan superar estos requisitos serán afortunados, en opinión del economista Juan Ignacio Cáceres, porque “en el caso de las ayudas y subvenciones del Estado son pan para hoy y hambre para mañana. No solucionan el problema de fondo y solo tendrían continuidad en el tiempo si las empresas obtuvieran una financiación especial en la contratación de un colectivo tan desfavorecido como el de los jóvenes”.