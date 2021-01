La clase de historia económica de Daniel Lacalle a Pedro Sánchez: "Es una máquina de mentir"

Hace escasos días, el presidente del Gobierno hacía unas declaraciones sobre uno de los puntos clave de la reestructuración económica del país ante la pandemia: los ERTE. Sánchez decía lo siguiente al respecto: "En relación con el ámbito laboral, yo creo que una de las grandes lecciones que tenemos que sacar de esto es que los ERTE han venido para quedarse".

Y continuaba su discurso: "Yo creo que es una de las grandes innovaciones que hemos incorporado en la respuesta a la crisis por parte del Gobierno actual". De este modo, el líder del Ejecutivo habla de algo creado por su Gobierno. Algo que sería incierto, en palabras de Daniel Lacalle.

"Los ERTE se crearon en 1995 (Real Decreto 24 de marzo). Su flexibilización, que permite implementarlos sin pasar por trámite burocrático, es de la Reforma Laboral de 2012 punto VI", decía. Además, sentenciaba así a Sánchez: "Es una máquina de mentir y de destruir empleo".

Esta crítica acumula ya en Twitter cerca de 2.000 retweets y 3.500 'likes'. Los usuarios corroboraban estas palabras y tachaban al presidente de "mentiroso" y "sinvergüenza". Asimismo, algunos aseguraban no entender por qué todavía hay gente que le vota. Recordamos que esta no es la primera contradicción de Sánchez, pues llegó a asegurar que jamás pactaría con Podemos. Algo que finalmente hizo. Un ejemplo de muchos. He aquí el poder de la hemeroteca.

Entra en vigor la prórroga de los ERTE y de la prestación de autónomos hasta el 31 de mayo

El Real Decreto-ley que prorroga hasta el 31 de mayo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la prestación por cese de los autónomos entró en vigor este miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ambas medidas tendrán un coste cercano a los 7.000 millones de euros, de los que 5.000 millones corresponden a la extensión de los ERTE y unos 2.000 millones a la prórroga de la prestación de autónomos.

La nueva prórroga de los ERTE mantiene básicamente el mismo esquema de protección a empresas y trabajadores de la anterior prórroga, aunque simplifica los trámites para extenderlos en el tiempo, de forma que no se necesitarán nuevas autorizaciones administrativas.