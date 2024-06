CES alerta de un "vacío" en España de atención a niños de 0 a 3 años y pide ayuda a la crianza y educación universales

El Consejo Económico y Social (CES) ha alertado de un "vacío" en España de atención a niños de 0 a 3 años "en todos los ámbitos" y ha reclamado una prestación universal por crianza para ese tramo de edad "suficiente para cubrir los costes" y que no esté "condicionada por la renta", así como la universalización de la educación, también de 0 a 3 años, entre otras medidas para combatir la pobreza infantil.

"Es una inmoralidad como país tener ese vacío de seis meses a tres años", ha lamentado el presidente del CES, Antón Costas, durante la presentación del informe 'Derechos, calidad de vida y atención a la infancia', que pone el foco en que el 33% de los niños y adolescentes españoles están en riesgo de pobreza y exclusión social.

"La mejor métrica para predecir el futuro de un país es ver cómo se trata a la infancia" y, en España, como ha detallado el presidente, las tasas de pobreza infantil son una "verdadera anomalía, sin equivalencia en ningún otro país de la Unión Europea".

Según ha indicado Costas, el problema de España no es la falta de instrumentos, sino que son "regresivos" y "no favorecen a los que deberían" ya que, como ha especificado, esas personas "carecen de una base imponible sobre la que efectuar las degradaciones". Es por ello que el CES pide una "distribución universal no condicionada por la renta".

Por ello, el Consejo Económico y Social pide una prestación por crianza universal de 0 a 3 años "complementaria" a otras ayudas como el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) o las actuales deducciones fiscales a las familias.