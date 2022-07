Un centro de belleza de Vigo recibe una reseña negativa y la respuesta sorprende a las redes: "No me extraña"

Las reseñas de los comercios en Google nos sirven para hacernos una idea de la profesionalidad de los empleados del negocio. No solo nos permiten encontrar establecimientos que de otra forma nunca veríamos y, en más de una ocasión, nos salvan de errores por la incompetencia de sus empleados.

Este relato comienza con la historia de una mujer que fue a un centro de depilación y no quedó muy satisfecha con la experiencia y quiso hacérselo saber a todo el mundo poniendo una pésima reseña en Google. Por desgracia, la señora no contó con que la cuenta del negocio tenía a alguien atento a las críticas.





Una tuitera estaba buscando un centro de depilación por Google. Cuando encontró el que creía que era el centro perfecto, fue directa a leer las críticas y reseñas de las clientas - y aquí viene lo bueno- encontró la reseña de la mujer que hemos mencionado hace unos párrafos, con la respuesta del centro depilatorio y, era tan bueno que no pudo evitar publicarlo en su cuenta de Twitter.

Te preguntarás a estas alturas que fue lo que pasó. Pero te adelantamos que fue un tuit con más de 94.000 'me gusta' y casi 5.000 retuits. Así, adquirió rápidamente el matiz de viral. Lo ocurrido no tiene desperdicio alguno.

Como podéis ver, a principio parecía ser una clienta más que insatisfecha. Pero lo que destapó toda la verdad fue la respuesta de los propietarios de centro: "Hola Rebeca Simón. No me extraña. Tuvo que venir la Policía y te llevaron esposada y detenida. Buena estancia en prisión".





Resulta que la mujer, llamada Rebeca Simón, fue al centro para algún tratamiento o sesión depilatoria, pero se tuvo que comportar de tal forma que las empleadas se vieron en la obligación de llamar a la Policía para que arreglaran la situación.

El dueño de un bar de Barcelona respondió la reseña de un cliente y su queja por no tener mesa: "Impresentable"

En esta historia que también tiene que ver con las opiniones y el servicio (en este caso de un restaurante) todo arrancaba con la queja de un cliente molesto que explicó que, de camino al restaurante, les cayó un "tremendo aguacero". Cuando llegó preguntó al encargado si habría posibilidad de cenar. "A lo cual, y viendo que mi pequeña de 20 meses estaba literalmente empapada bajo la lluvia junto a mí y mi mujer, nos respondió que no había tal posibilidad y que no se iba a liberar ninguna mesa en ningún momento ya que en breve iba a cerrar la cocina".

La respuesta no tardó en llegar y el encargado no dudó en criticar punto por punto las palabras de este usuario. "¿Y qué tal si no sacas a tu bebé de 20 meses en un día que estuvo nublado desde la tarde y con advertencia de lluvias fuertes directas al móvil por si las nubes no te eran suficiente? ¿Qué tal si llevas un paraguas o cobertura porque el día se anunciaba lluvioso?". Una réplica que seguro que el usuario ni imaginaba.