CC.OO exige el cumplimiento íntegro del acuerdo para la cotización de becarios tras pedir los rectores una moratoria

CC.OO ha exigido al Gobierno el cumplimiento íntegro del acuerdo para la cotización de becarios después de que la presidenta de la CRUE, Eva Alcón, pidiera, en una entrevista con Europa Press, una moratoria a la entrada en vigor del mismo, comprometida para el 1 de octubre de 2023.

CCOO recuerda que el derecho a la cotización de jóvenes que realizan prácticas universitarias o de formación profesional se creó en el acuerdo de pensiones de 2011, en aquel momento vinculado solo a las prácticas remuneradas.

"Y gracias a ello son entre 60.000 y 90.000 las y los jóvenes estudiantes que mensualmente cotizan durante la realización de sus prácticas no laborales, de modo que han sido varios cientos de miles los y las jóvenes que se han beneficiado de este derecho de Seguridad Social", asegura.

Ahora, en el marco de la primera fase de la reforma de pensiones alcanzada en julio de 2021 se ha extendido el derecho a la cotización a todas las prácticas no laborales, incluidas las no remuneradas.

Según CC.OO., ello conllevará que el derecho a cotización se extenderá a "centenares de miles de jóvenes cada año", habida cuenta de que en España se encuentran matriculados 1,5 millones de universitarios y cerca de un millón de estudiantes de formación profesional, y las prácticas suelen realizase en la mayoría de titulaciones coincidiendo con los últimos cursos de la titulación.

"No se nos ha entendido. Las prácticas tienen un carácter formativo, no estamos hablando de contratos laborales. No está consensuado con las universidades", dijo Alcón este miércoles, tras convertirse en la segunda mujer en presidir CRUE-Universidades Españolas.

CCOO quiere también recordar a la CRUE que, "ante las insistentes reticencias de este organismo alegando en su momento un problema de coste", las organizaciones sindicales aceptaron una reducción de cotizaciones del 95%, puesto que el objetivo de esta medida, según asegura, no es recaudatorio.

"El derecho a la cotización por los periodos de prácticas es así una forma de compensar el tiempo dedicado a su formación, que supone un retraso en la edad de acceso al mercado de trabajo, y busca la legitimación del sistema de Seguridad Social entre las personas jóvenes", añade el sindicato.

Por último, CCOO insiste en que el acuerdo de pensiones, incluida esta medida relativa a la cotización de prácticas no laborales, debe cumplirse en su integridad en los términos exactos en los que fue aprobado el Real-Decreto Ley que lo regula e insta al Gobierno a rechazar frontalmente la "pretensión manifestada" por la presidenta de la CRUE para que se incumpla dicho acuerdo.