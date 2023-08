Casi 5 millones de españoles son zurdos: ¿Funciona su cerebro de forma diferente?

Casi 5 millones de españoles son zurdos. El 10% de la población escribe con la mano izquierda, el síntoma visible más notable, y más incómodo en un mundo de diestros. ¿El cerebro de los zurdos funciona de forma diferente? ¿Por qué unas personas son diestras y otras zurdas?

Realmente, el cerebro de un zurdo no presenta diferencias significativas con respecto al de los diestros. Si acaso alguna ventaja. Los expertos desaconsejan obligarles a escribir con la mano derecha.

Los inconvenientes

Sus capacidades no difieren de las de los diestros, pero sí que tienen que enfrentar un mundo pensado para personas que manejan preferentemente la mano derecha.

Abrir una puerta, por ejemplo, puede ser una especie de aventura porque “nosotros con la mano izquierda desenroscamos y con la derecha enroscamos y los pomos están diseñados para que vayas con tu mano derecha y gires. Nosotros vamos con nuestra mano izquierda y lo requetecerramos. Más de una puerta nos hemos cargado. Pero eso es parte de nuestro glamour”. La que habla es Toña Gómez, zurda como 5 de sus 7 hermanos.

Universo zurdo

Toña montó una tienda para zurdos “universo zurdo”, al comprobar en sus carnes lo difícil que les resulta a veces operar en tareas tan cotidianas como atarse los zapatos. En su establecimiento también da talleres para niños zurdos, y se encuentra todos los días con casos, en ocasiones dramáticos. “Entró un día un padre en la tienda, muy enfadado porque su hija había hecho el mejor examen de su clase pero la habían suspendido por la letra y porque había empastrado (emborronado) el examen. El padre venía buscando un boli para zurdos, un boli facilita cuya tinta se secara rápido para que la niña escribiera bien. A la tienda vienen también buscando consuelo, orgullo y naturalidad”.

Para Toña todo pasa porque se conozcan a sí mismos y que sepan que su forma de operar es distinta a la de los demás.

La ventaja

Desde un punto neurocientífico, si tienen una ventaja, al menos la mayoría de los zurdos. Fisiológicamente, la lateralidad manual está relacionada con otras asimetrías funcionales, como es el lenguaje. “Tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo -explica el neurocientífico e investigador Diego Redolar- y en esos hemisferios tenemos las mismas estructuras desde el punto de vista anatómico, dos hipocampos, dos amígdalas... lo mismo pasa con la corteza cerebral".

"Se ha visto que hay cierta especialización hemisférica, es decir, que un hemisferio es más importante que el otro para algunas emociones, el derecho por ejemplo es más importante en las emociones, especialmente en la expresión. La otra es la preferencia manual, el aprendizaje espacial, y el lenguaje, las áreas críticas del lenguaje que están en el hemisferio izquierdo, tanto la producción del lenguaje como la comprensión”. Eso ocurre en los diestros, una parte de los zurdos tienen esas funciones en el hemisferio derecho, pero la gran mayoría tienen las funciones en los dos hemisferios.

¿Y esto qué supone? “Que si el área crítica del lenguaje está en los dos hemisferios, no en todos los zurdos, pero sí en una parte importante, y sobreviene un accidente cerebrovascular que produzca afasia, una persona zurda que tenga en área del lenguaje en los dos hemisferios, es más probable que la función del lenguaje quede preservada”.

¿Por qué soy zurdo?

Nos cuenta Redolar que no hay una explicación científica unánime para explicarlo. “Parece que tiene que ver con la organización del sistema nervioso”, pero la ciencia no ha ido más allá. Se han apuntado algunas hipótesis relacionadas con la lateralidad que se ha encontrado en la preferencia manual, en el lenguaje y también en las capacidades visoespaciales. El hipocampo es una estructura clave para el aprendizaje, y, en el aprendizaje espacial, el más importante es el hipocampo derecho. Pero no hay consenso ni constancia científica sobre ello.

Nunca obligar a usar la derecha

No todos los bebés muestran zurdera desde las primeras semanas porque los bebés van explorando. Hay que dejarles tiempo y si vemos que sobre todo en las extremidades superiores, que usan más la mano izquierda, hay que dejarles hacerlo, “porque su cerebro está preparado para que utilice la mano izquierda -explica Redolar- y por eso las áreas predominantes están en el hemisferio derecho.

Se tiene que dejar que el niño escriba o haga las tareas que sean con la mano izquierda, de lo contrario estamos creando un zurdo contrariado, alterando la organización de su sistema nervioso, no su estructura, pero sí su función”.