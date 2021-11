Cáscaras de naranja: cuáles son sus beneficios y qué impacto tienen en nuestra salud

La naranja es una fruta deliciosa, refrescante y nutrida de todo un tesoro de propiedades. Puedes utilizar la cáscara de naranja como una solución casera de medicina natural por sus múltiples propiedades curativas, en platos de postres, bebidas y hasta como ambientador. Para muchos es casi instintivo arrojarla a la basura, no obstante, diferentes estudios sostienen que las cáscaras cuentan con muchísimas propiedades cuyos efectos en el organismo previenen el desarrollo de varias enfermedades. Si bien su sabor no es tan agradable como el de la pulpa o el jugo, sus compuestos activos son razones suficientes para considerar incorporarla a nuestra dieta. Además, aunque son un poco amargas, existen muchas recetas en las que se pueden agregar las cáscaras de naranja para disfrutar un exquisito toque cítrico. Las cáscaras de naranja tienen varias propiedades por ser ricas tanto en antioxidantes como en vitamina C. Además, se pueden usar en infusiones, en postres, para limpiar el hogar, entre muchas otras. Las propiedades de la cáscara de naranja son diversas, ya que como todos sabemos, esta fruta es muy rica en vitamina C, y es un dato que todos conocemos pero, a continuación, te vamos a contar cuáles son las razones por las que debes guardar la cáscara. Ya verás como te va a sorprender.

Existen muchos beneficios y propiedades en la cáscara de naranja que son muy buenos para la salud y que te pueden ayudar a combatir enfermedades o a tener un sistema inmunitario más fuerte para prevenir cualquier malestar o infección.





Algunas de sus propiedades son: es rica en antioxidantes naturales. Tiene un alto contenido en Vitamina A y C , lo que favorece el estado y el funcionamiento del sistema inmunológico y te ayudará a combatir posibles infecciones. Gracias a los compuestos activos que contiene, tiene un efecto alcalino que te ayudará a disminuir la acidez de tu estómago . Su consumo habitual hará que tu cuerpo equilibre el PH digestivo y por tanto, disminuirá la formación de ácidos digestivos. Es antibacteriana , ya que al tener un alto contenido fenólico y antioxidante, una de las grandes propiedades de la cáscara de naranja es su calidad bactericida y anti microbiana. Tiene un efecto analgésico, posee una especie de aceite en el interior que te ayudará a que el dolor desaparezca poco a poco. Y además, puede evitar la aparición de manchas provocadas por el sol . Si sabes, por ejemplo, preparar una mascarilla para tu piel con la cáscara de naranja, podrás darle brillo y elasticidad a tu piel y, además, recuperarás la hidratación que hayas podido perder a causa de la radiación solar.

Como acabamos de ver es muy completa y seguro que algunas de sus propiedades ni te las imaginabas. Descubre ahora cuáles son los beneficios que tiene en tu salud y de qué forma tomarla.

Previene el colesterol

Los fitoquímicos y flavonoides que contiene la convierten en un remedio natural contra los descontroles en el colesterol. Estos antioxidantes limpian las arterias y previenen la formación de la placa lipídica que provoca obstrucción y coágulos. A su vez, esto le brinda beneficios a la salud cardiovascular, ya que disminuye el riesgo de hipertensión, ataques al corazón y derrames cerebrales.

Dientes blancos

Aunque te sorprenda, la piel de la naranja también es idónea para blanquear la dentadura ya que contiene un componente denominado d-limoneno, que incluso logra quitar las manchas de los dientes debido al consumo de tabaco. Es tan simple como frotar directamente la cáscara con los dientes durante dos o tres minutos hasta dos veces al día y olvida los tratamientos caros en los que estabas pensando.

El tono perfecto para tu piel

Para todos aquellos que cuentan con esas incómodas y antiestéticas manchas en la piel ganadas con el tiempo o por el efecto de demasiados rayos uva, la cáscara es perfecta para unificar el tono y acabar con esta imperfección antiestética. La vitamina C, que contiene ayuda a prevenir la falta de brillo y mantener la elasticidad. Hasta tal punto llegan sus beneficios que es capaz de convertirse en una protección natural ante el sol. Las mascarillas caseras en las que se integran las cáscaras de la naranja y miel, son perfectas para utilizar cada semana. Ayuda, además, a prevenir el envejecimiento dando carpetazo a las arrugas y la flacidez de la piel.

Enfermedades respiratorias

La piel de la naranja es muy rica en vitamina C como hemos dicho e indispensable para fortalecer el sistema inmune. Los antioxidantes encontrados en ella te ayudarán a evitar numerosos problemas respiratorios como la bronquitis, el resfriado, el asma, cáncer de pulmón o la congestión nasal.