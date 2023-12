Carmen Borrego, firme en su postura ante Edmundo Arrocet: "Me da igual, que siga hablando"

MADRID, 10 (CHANCE)

Sin duda alguna, Carmen Borrego no ha pasado por su mejor año. La colaboradora de televisión perdió a su madre, María Teresa Campos, y a pesar de que las navidades cada vez están más cerca, no van a ser unas fechas muy especiales para las hermanas Campos.

La hermana de Terelu solo tiene un deseo este año: "Le pido a la vida que nos ayude a superar la pérdida de alguien muy importante para nosotras y poco más, ser felices en la medida que podamos y estar juntas siempre".

Por otra parte, Borrego sigue rodeada de polémicas tras el fallecimiento de su madre, por lo que sigue reiterando su postura sobre las declaraciones de Edmundo Arrocet, ex pareja de María Teresa Campos: "Me da igual, que siga hablando y siga diciendo lo que quiera. Ya he dicho por activa y por pasiva que ese señor no está en nuestra vida hace mucho tiempo y sigue sin estar".

Cambiando de tema, Carmen Borrego también ha compartido sus pensamientos sobre la reciente pérdida de Fernando Fernández Tapias, y es que solo puede decir que ve a Nuria González en estos momentos difíciles "como a cualquier persona que ha perdido a su marido".