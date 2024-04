Carmen Almoguera, hija de Carmen Borrego, da la cara por su madre tras las durísimas declaraciones de su hermano

MADRID, 3 (CHANCE)

Nuevo frente abierto para la familia Campos. Con Carmen Borrego recién llegada de Honduras tras su abandono de 'Supervivientes 2024', su hijo José María Almoguera y su todavía mujer, Paola Olmedo, han decidido romper su silencio y una semana después de confirmarse su separación protagonizan la portada de la revista 'Semana'.

Hartos de que terceras personas hablen por ellos, la pareja explica los motivos de su ruptura y, para nuestra sorpresa, señalan directamente a la hermana de Terelu Campos, dejando entrever que tiene parte de culpa en su decisión de emprender caminos separados 9 meses después de conevertirse en padres de su primer hijo en común.

Dolido con su madre por haber vendido la noticia de su paternidad, José María reconoce que se siente culpable por todo lo que ha sufrido Paola -a la que define como la mujer de su vida- y desvela que si no llega a morirse su abuela, María Teresa Campos, no se hablaría con su progenitora.

Unas demoledoras declaraciones que adelantaban en 'TardeAR' este martes y tras las que veíamos a la hija de Carmen, Carmen Rosa Almoguera, preocupada y muy nerviosa hablando por teléfono durante largo rato a las puertas de un bar en el centro de la capital. Sin separarse de su móvil ni un segundo, la prima de Alejandra Rubio realizó varias llamadas gesticulando y haciendo aspavientos a su interlocutor al hablar, probablemente, de la inesperada exclusiva de José María.

Muy discreta, sin embargo, ha evitado pronunciarse ante las cámaras sobre los ataques de José María y Paola a su madre, aunque no ha dudado en dar la cara por Carmen y dejar claro que cuenta con su apoyo incondicional en estos durísimos momentos de los que se enterará, previsiblemente, este jueves en la gala de 'Supervivientes'. "Apoyo a mi madre siempre, Lo siento, estáis currando y lo entiendo, pero yo estoy montando en mi coche y me voy a casa. Buenas noches" ha afirmado Carmen Almoguera, que aunque prefiere guardar silencio y no revelar qué opina de la exclusiva de su hermano sí ha confesado con un "claro que sí" que quiere mucho a su madre y que puede contar con ella para lo que quiera.