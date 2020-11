Carlos Sobera rompe su silencio sobre el veto a las casas de apuestas y responde al ministro Garzón

El presentador de ‘First Dates’ y ‘La isla de las tentaciones’, Carlos Sobera, se convertía en tendencia esta semana después del anuncio del Ministerio de Consumo que restringen la publicidad en las casas de apuestas. Así lo proclamaba el propio ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante una rueda de prensa en Moncloa en la que también especificaba que los famosos no podrán participar de los anuncios televisivos o de cualquier tipo respecto a las casas de apuestas.

Precisamente en medio de la vorágine ha aparecido Sobera como protagonista inesperado al convertirse en tendencia. En redes sociales cientos de usuarios se acordaban de que el presentador vasco ha sido durante bastante tiempo imagen de la casa de apuestas y juegos de azar 888Póker. “Sobera se ha quedado sin uno de sus 17 trabajos”, eran algunas de las bromas que se hacían habituales a través de Twitter. Ahora, el actor ha roto su silencio a través de una entrevista en El País.

Carlos Sobera rompe su silencio sobre el veto de Consumo

Ahora, el empresario teatral vasco ha respondido a las medidas de Consumo de cara a la restricción de la publicidad. Y es que, como ya anunció el pasado mes de noviembre en otra entrevista, Sobera ya no trabaja en 888Póker. “Acepté todas las críticas como me corresponde, solo me enfrenté a los demagogos y a todos los que no mostraban la más mínima educación a la hora de expresarse”. En la misma entrevista de 2019, Sobera desmarcaba a José Coronado como único gran famoso que cedía su rostro para las casad de apuestas deportivas.

Además, el presentador de ‘First Dates’ ha respondido a la medida en concreto del Gobierno dirigida a vetar a esos famosos: “La mayoría de los famosos hemos abandonado la publicidad de este tipo mucho antes de que el ministro Garzón actuara, y lo hicimos por sensibilidad hacia la respuesta de una parte del público”. Sobera descarta así la idoneidad de esta restricción, aunque él mismo reconoce que lo hizo por decisión propia.

El Gobierno, contra las casas apuestas

Las empresas de juego han anunciado a finales de esta semana que recurrirán la nueva ley del ministro Garzón, a la que acusan de estar diseñada para proteger a Loterías y a la ONCE. En la nueva normativa que anuncian desde Consumo contempla restringir el horario de emisión de casas de apuestas deportivas a la madrugada y hasta las 5. De igual manera, y como se ha mencionado más arriba, los famosos no podrán anunciarse en dichos spots publicitarios.

De igual manera, los anuncios quedan restringidos de los eventos deportivos. Por todo ello, el negocio de las apuestas queda en el mismo estatus que el alcohol y el tabaco.