La cantante Rosalía pone en jaque a los gitanos

"Me quedo contigo" el clásico de Los Chunguitos interpretado por Rosalía, hace una semana en la gala de los Goya, parecía contar con el respaldo unánime de critica y público.

Sin embargo, la actuación de la catalana no le ha parecido bien a todo el mundo. Rosalía sigue siendo el centro de atención entre las personas que consideran que no se puede hacer flamenco sin ser andaluza ni gitana. Así se ha manifestado una asociación de mujeres gitanas:

"Rosalía ha hecho una versión del célebre tema “Me quedo contigo” de Los Chunguitos. La ha despojado de su carácter original, la ha desgitanizado. Y eso a España le gusta. Al margen de gustos musicales, eso es antigitanismo".

La asociación feminista prefiere quedarse con “la banda sonora de un pueblo repudiado pero superviviente”.

Muchas personas han participado dando su opinión en el hilo de twitter que abrió la asociación feminista, sin embargo pocos apoyan su visión.

He vivido y vivo rodeado de gitanos y no he visto una cultura mas machista y despreocupada por la educacion y progreso, no eches la culpa a los payos