El motivo detrás del comentado cambio de ‘look’ de Pablo Iglesias que ha incendiado las redes

El líder de Unidas Podemos siempre ha tenido un rasgo característico que ha provocado que todos le conozcamos por el mismo motivo. Tanto que hasta sus rivales políticos han destacado este rasgo suyo, propio y voluntario, como una huella de lo que significa su política.

Han sido muchos los cambios que ha tenido Pablo Iglesias durante estos años, tantos que ahora está dentro del Ejecutivo. Ha salido de las calles, de donde procedía, para entrar a los despachos que tanto criticó.

El pasado de Pablo Iglesias

La cuestión es que ahora, en plena pandemia del Covid y con tensiones internas dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al asombro de miles de seguidores no ha sido que al fin, se le ha vuelto a ver con una corbata, o tan siquiera que hayan desaparecido sus camisas blancas.

La huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un ex Jefe del Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida. Por respeto a la ciudadanía y a la democracia española, Juan Carlos I debería responder por sus actos en España y ante su pueblo — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) August 3, 2020

Lo que ha hecho que salten las armas dentro del Ejecutivo, y en la casa que comparte con Irene Montero en Galapagar, ha sido el siguiente. Y atentos, que posiblemente marque tendencia para esta segunda parte del año en las peluquerías españolas sin quererlo.

El nuevo look de Pablo Iglesias

Iglesias, que siempre es tan sincero en sus opiniones, ha querido compartir una decisión que ha tomado en estos últimos días. Esto ha incendiado las redes sociales, ya que ha decidido recogerse el pelo y quitarse su característica coleta, algo que ha marcado un antes y después en el vicepresidente segundo del Gobierno.

Los motivos que han llevado a tomar esta decisión han sido dos. El primero es la ola de calor que sufre el país, lo que debe provocar sin duda un calor insoportable bajo esa cantidad de pelo. El segundo motivo han sido nada más y nada menos que sus niños. Estos, todavía pequeños, han tirado en reiteradas ocasiones del pelo a su padre, según ha revelado él mismo.

Por eso, ha estimado oportuno dar el paso y recogerse el pelo, para marcar así tendencia dentro de la sociedad española. No sabemos si los jóvenes serán los primeros en buscar 'replicar' este peinado, al igual que hacen con los futbolistas, pero desde luego que va a marcar un antes y un después en el presente político del vicepresidente. "Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look", ha reconocido en su perfil de Instagram.

En las próximas horas veremos si este cambio viene para quedarse.

