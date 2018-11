'OT': La caída de Famous, la polémica visita del novio de María y a actuación de Cepeda

MADRID, 29 (CHANCE)

La gala 10 de Operación Triunfo comenzó por todo lo alto. Los dieciséis concursantes se subieron al escenario para presentar el himno de esta edición, Somos. Tras la esperada actuación, el presentador del talent lanzó el bombazo de que este año también habría gira de conciertos por toda nuestra geografía. Comenzando el próximo 8 de febrero en el Wizink Center de Madrid para después cantar en Barcelona, Pamplona y La Coruña.

LA VISITA DE PABLO, NOVIO DE MARÍA, QUE INUNDA LAS REDES SOCIALES

Después de la actuación grupal, María fue la primera nominada en subir al escenario para defender su permanencia en la Academia. La joven madrileña interpretó Because The Night de Patti Smit a la perfección con ese estilo tan característico que la representa.

Aunque el momento de la noche -e incluso uno de los de la edición- vendría justo al término de la canción. Pablo, el novio de María, visitó el plató de Televisión Española y las declaraciones que hizo en pleno prime time no dejaron indiferente a nadie.

Si la semana pasada era C.Tangana quien dejaba casi sin habla a Roberto Leal, en esta ocasión fue la pareja de la joven. Entre otras cosas, Pablo aseguró que lo que más echaba de menos de su novia era "su culo", además de comentar que si María salía del talent esa misma noche lo primero que harían serían cosas íntimas.

Después de una corta pero intensa visita en la que no faltaron besos apasionados y comentarios del joven remarcando lo "buena" que estaba su pareja, el chico de la triunfita quiso despedirse de los demás concursantes y salió de las pantallas al grito de "¡adiós Mari! ¡Tía buena!".

MARTA BRILLA COMO NUNCA CON 'LIKE A PRAYER' DE MADONNA

La segunda nominada de la noche era Marta, quien demostró brillar como nunca con ese Like a Prayer de Madonna. La de Torre del Mar se enfrentaba por tercera vez a la temida nominación y sacó sus mejores armas para intentar continuar una semana más en la academia. "Se vaya la que se vaya esta noche, hoy hemos podido ver a dos grandes artistas", expresó Joe Pérez-Orive.

Aunque las dos concursantes han evolucionado a lo largo de las semanas desmostando que merecen continuar en el concurso, la suerte ya estaba echada y una de ellas tendría que abandonar OT por el veredicto del público.

CEPEDA VUELVE AL ESCENARIO DE 'OPERACIÓN TRIUNFO'

Una de las actuaciones más esperadas de la noche era la de Cepeda, quien regresó al escenario que tan buenos momentos le brindó el año pasado. Si la semana pasada pudimos verle en Tu Cara Me Suena junto a Manu Sánchez, anoche deleitó a sus seguidores con su Por Ti Estaré acompañado de Manu Guix al piano.

SABELA, EN LA CUERDA FLOJA

Sabela ha sabido coronarse a lo largo de las galas como una de las triunfitas que más fuerza y pasión derrocha en el escenario. Sin embargo, esta no ha sido su actuación más brillante. La gallega cantó Te Necesito de Amaral y no vimos la intensidad que tanto representa a la concursante. "Hoy no has brillado como otras veces. Vocalmente has estado muy bien, pero me ha faltado ver más emoción", valoró Ana Torroja.

ALBA RECHE, NOMINADA POR PRIMERA VEZ EN 'OT' PARA DESPUÉS SER SALVADA

Alba Reche, una de las concursantes más queridas de esta edición, supo brillar con Lost On You de LP. Pese a que la concursante consiguiera estar a la altura como en galas pasadas, fue nominada por primera vez en el talent, aunque después se salvó gracias a la Academia. Además, Pérez-Orive le brindó estas bonitas palabras: "Tiene luz y algo que hace que sepamos que es a ti a quien estamos escuchando".

MIKI NO CONSIGUE DESTACAR DEL TODO

Otro de los triunfitos que quedó en la cuerda floja fue Miki, con Promesas Que No Valen Nada, de Los Piratas. No tanto por una actuación mediocre, sino por existir actuaciones mejores que las del catalán esa noche: "Tu progresión ha sido espectacular. Has hecho una actuación muy buena pero ha habido otras excelentes. Me da rabia porque nos toca nominar a gente que lo ha hecho bien, pero en tu actuación ha habido un descontrol, te has venido más arriba de lo que requería la canción".

NATALIA CONMUEVE CON 'THE SCIENTIST' DE COLDPLAY

Uno de los momentos más emotivos de la gala estuvo protagonizado por Natalia. La expectación era máxima cuando en el reparto de galas a la de Pamplona le tocó interpretar The Scientist de Coldplay. Una vez más, actuación sobresaliente que hizo que pasase la pasarela de primera. "Los Dioses de la música se están fijando en Pamplona y en su talento por alguna razón", expresó Pérez-Orive tras el término de la actuación aludiendo también a Amaia Romero.

JULIA CONSIGUE HACER SUYO UN TEMA DE ALEJANDRO SANZ

Julia tampoco se quedó muy atrás y recibió halagos del mismísimo Manuel Martos. La gaditana consiguió hacer A Que No Me Dejas de Alejandro Sanz un tema suyo: "Es una canción que te viene muy bien, pero al ser de Alejandro Sanz siempre acaba siendo un reto porque todos la tenemos en la cabeza. Lo mágico que ocurre en este escenario es que nos has hecho olvidar de quién era la cancion porque era tuya 100%. La has clavado con esa sutileza, ha sido muy bonita tu ejecución, expresó Martos.

EL HURACÁN FAMOUS

Y entonces llegó el huracán Famous. El joven interpretó Uptown Funk de Bruno Mars consiguiendo realizar una de las mejores actuaciones de esta edición. Con esa melodía pegadiza consiguió poner al público en pie y al finalizar la actuación se quitó la chaqueta para mostrar una camiseta de tirantes en la que se podía ver impreso su nombre.

El triunfito se encontraba tan eufórico que, al término de la actuación y al sentarse en el sillón, se calló de culo. Por suerte, todo quedó en un susto, provocando la carcajada de todos los espectadores, concursantes, jurado y él mismo.

"¡Nos has puesto cachondos! ¡Eres una máquina! Esta canción te venía perfecta, aunque eso también es un riesgo. Pero tú lo has superado, haciendo un triple mortal y clavando el salto", valoró Paco Tomás, miembro del jurado invitado de esta semana.

OT 2018 se encuentra en la recta final del concurso. Las concursantes que se encuentran en la cuerda floja esta semana son Sabela y Marta, una de las voces más enérgicas que cuenta el programa en esta edición. En la próxima gala se darán a conocer los dos primeros finalistas del concurso y la gran final llegará a las pantallas el 19 de diciembre.