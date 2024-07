8 de cada 10 mujeres tienen problemas para conciliar

7 de cada 10 españoles tiene problemas para conciliar, 8 de cada 10, en el caso de las mujeres, según datos del Observatorio de Igualdad y Empleo. Para muchas madres tener un hijo implica elegir entre pedir una excedencia o reinventarse profesionalmente. La realidad es que, hoy todavía, la tasa de empleo de las madres es 20 puntos inferior a la de los padres en España.

La imposibilidad de compaginar su vida laboral con el cuidado de su hija que ahora tiene 4 años, es la que llevó a Sara Pereira a plantearse un giro profesional del que están a punto de cumplirse 2 años. Ocurrió después de que la despidieran, meses después de ser madre. Hoy, con 43 años, es Community Manager y está feliz de haber dado el salto de trabajar por cuenta ajena a tratar con sus propios clientes y, sobre todo, de conciliar.

“El poder atender a mi hija y cuidarla si se pone mala un lunes y recuperar luego el trabajo por la noche o el domingo, si lo necesito, me parece una libertad maravillosa. Ser madre y emprender es lo mejor que he hecho en mi vida. Claro que tiene sus contras, pero, si haces un balance, merece mucho la pena, es muy bonito y te hace sentir bien” subraya Pereira.

Su transformación profesional tras 17 años trabajando por cuenta ajena como realizadora de televisión, le supuso tener que formarse y esforzarse por cambiar el chip y no se arrepiente: “siento que ahora y en muy poco tiempo la gente me valora por lo que hago, que les gusta y que me lo agradecen y que estoy haciendo lo que quiero hacer”.

Una nueva vida que has ido posible al integrarse en el proyecto Mamis Digitales de la Fundación Comes Montiel que impulsa la reinvención laboral de mujeres como Sara en profesiones digitales mediante un programa de aprendizaje de 3 meses y un adecuado acompañamiento para conectarlas con empresas interesadas en sus servicios a un precio más razonable que el de las agencias por el menor coste que implica el teletrabajo.

Para Billie Satre, cofundadora de esta comunidad online, el objetivo es, según cuenta a COPE, “ayudar a que las madres tengan una mayor contratación y que las empresas apoyen la conciliación de forma real”.

Y todo porque las cifras hablan por sí solas. Los ocupados españoles trabajaron 100 horas más al año de media que los países de la zona euro según datos de la Comisión Europea. Son horarios que impiden a muchas familias el necesario equilibrio entre el cuidado de los hijos y la vida laboral. La consecuencia es que la tasa de empleo cae en las mujeres a medida que crece su número de hijos, algo que no ocurre en igual medida en el caso de los hombres.

De hecho y, según refleja el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de empleo de las mujeres con hijos está 20 puntos por debajo de la de los hombres en la misma situación. En España en 2023 este indicador en los padres de 25 a 49 años con hijos superó el 90 por ciento frente a poco más del 70 por ciento en las madres en la misma situación. Y con tres o más hijos solo trabajan la mitad de las mujeres frente a 8 de cada 10 hombres.

Se ven obligadas a dejar el trabajo o apartadas de los puestos de responsabilidad u optan por una reducción de jornada laboral hasta que sus hijos son mayores con el consiguiente recorte de su sueldo y, todo, a pesar de que según Sastre la maternidad supone un plus laboral: “nos volvemos más productivas, mucho mejores comunicadoras, más organizadas y empáticas, nuestras capacidades se multiplican y de ellas también se beneficia el mundo profesional”.

Si esto no se aprecia y muchas empresas siguen sin facilitar la concilicación es, asegura, porque aún impera la cultura del presencialismo que valora más estar físicamente en el trabajo que la productividad de los trabajadores.

De esta forma y de acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 2023 en España, el 84 por ciento de las solicitudes de excedencia del trabajo por cuidados a familiares las hicieron mujeres, frente al 70 por ciento en 2022. Evitar que esta cifra siga creciendo pasa por lograr un horario flexible que es lo que promueven desde Mamis Digitales.

A juicio de Sastre, la realización profesional de las mujeres pasa también por implementar medidas para fomentar la corresponsabilidad en los cuidados y las tareas domésticas en el hogar, por promover la igualdad de género en el trabajo, por impulsar políticas de conciliación y por poner en marcha servicios de apoyo a la crianza para las familias que así lo requieren.

Muchas mujeres, la mayoría madres con hijos pequeños que están de excedencia o que ven imposible conciliar en su actual trabajo, ven en las profesiones que posibilitan el teletrabajo, como las digitales, una salida pero, según subraya, poder ejercerlas “exige esfuerzo e invertir tiempo y dinero en una adecuada formación además de aprender a conseguir clientes y a conservarlos y ampliarlos”.

El éxito depende, subrayan, de lograr ser productivos con nuestro tiempo, tener horarios establecidos, una adecuada metodología de trabajo y de apoyarse de personas que están en la misma situación para que nos impulsen y nos ayuden cuando lo necesitamos. Es un camino que ya ha recorrido Sara y que tiene efecto multiplicador.

No solo ha logrado salir adelante, sino que le va bien: “estoy creciendo tanto y tan rápido que mi plan, si sigo ganando, clientes es dar trabajo a otras madres de la comunidad que como yo buscan poder conciliar y están sobradamente preparadas para aportar valor a las empresas y a la sociedad”, concluye.