C.-La Mancha da tarjeta sanitaria de desplazados a 300 madrileños al día

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado este jueves de que en la región se dan de alta con tarjeta sanitaria de desplazados a 300 ciudadanos de la Comunidad de Madrid al día, ya que se han trasladado a vivir a sus segundas residencias o a casas de sus padres, en la región.

En una entrevista concedida a Antena 3, Page ha explicado que ante la petición de ayuda de su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Castilla-La Mancha hizo la oferta "desde el primer día" y ha considerado que en el ámbito sanitario, todas las comunidades autónomas están dispuestas, dentro de sus posibilidades, a asumir pacientes de otras regiones.

De hecho, ha incidido en que Castilla-La Mancha, por la cercanía con Madrid, ya lo hace, y ha indicado que el Servicio de Salud de la región Sescam da de alta al día más de 300 tarjetas sanitarias de desplazados procedentes de esa Comunidad, que han llegado a la región a sus segundas residencias o a casas de sus padres.

"Si no tuviéramos a tanta gente en Castilla-La Mancha, probablemente del desbordamiento de Madrid sería mayor", ha apuntado García-Page, que ha calculado que el 20 por ciento de los casos de coronavirus que hay en la región, hasta día de ayer 2.780, proceden de la Comunidad de Madrid, si bien ha aseverado: "No me quejo, somos todos españoles".

Asimismo, ha apuntado que en el día de ayer se hicieron más de mil pruebas de coronavirus, por lo que ha adelantado que este jueves crecerá el número de casos detectados porque "va muy en relación con el número de pruebas que se hagan", aunque ha señalado que "es más relevante el número de personas que están ingresadas y más las que fallecen". EFE