Botellones, agresiones a policías y contenedores quemados: el caos tras el fin del estado de alarma en España

España se ha despertado este domingo con la imagen de la fiesta, el descontrol, los botellones e incluso agresiones a agentes de la autoridad y la quema de contenedores. Especialmente preocupantes han sido las imágenes en Barcelona, pero también en la capital, donde los jóvenes se agolpaban hasta la mañana en la Puerta del Sol.

Almeida, que ha informado de la noche se ha saldado con más de 450 intervenciones de la Policía Municipal en la capital, ha dicho que la libertad "no consiste en hacer botellones", y ha recordado que estos no están permitidos en la ciudad, y ha remarcado que las imágenes de la noche pasada no se compadecen con la ciudad de Madrid.

"No puede haber botellones, los vamos a seguir persiguiendo, vamos a poner los medios que haga falta", ha dicho el regidor, que ha lamentado que la falta de cobertura normativa y jurídica derivada del decaimiento del estado de alarma y que no se haya aprobado otra normativa pone a todas las administraciones "en situación de debilidad" y "fragilidad" en la lucha contra la pandemia.

"Hay que seguir respetando todas las normas, las restricciones de la Comunidad de Madrid, pero también las reglas de convivencia básicas de la Comunidad", ha reprochado Almeida, que ha recordado que el Ayuntamiento incrementó el dispositivo de Policía Municipal con más de 200 agentes en colaboración con la Policía Nacional.

Reyertas en Sevilla



La primera noche sin estado de alarma en la ciudad de Sevilla se ha saldado con el cierre de un local por trabajar fuera del horario legal, botellones por distintos puntos de la ciudad y un policía local herido tras intervenir en una reyerta, entre otros sucesos.

Según han informado a Efe fuentes policiales, el agente resultó herido tras acudir a una pelea en la calle Sociología poco antes de las doce y media junto a una discoteca, después de que un joven de 22 años agrediese a otro, de 27, con una botella rota, causándole cortes en el cuelo.

Incidentes en País Vasco y Zaragoza



Por su parte, la Ertzaintza y las Policías Locales han dispersado esta madrugada concentraciones de personas o 'botellones' en diferentes localidades vascas, como Bilbao, Getxo, Leioa, Berriz, Lemoa u Ordizia. Los recursos policiales han desarrollado, así, intervenciones en distintos puntos de Euskadi para hacer cumplir la normativa sanitaria vigente tras la caída del estado de alarma.

Quema de contenedores en Castilla y León



El fin del estado de alarma ha arrancado en Castilla y León con numerosos "y previsibles" botellones, más de medio centenar de denuncias por ruidos provocadas por fiestas, agresiones, quema de contenedores e incumplimientos de medidas Covid.

Los principales incidentes se han concentrado en las capitales de Salamanca, Valladolid, Burgos, León y Ávila, según informan diversas fuentes a Europa Press.

Salamanca ha sido la capital que más llamadas al 1-1-2 ha aglutinado por incumplimientos de medidas Covid y ruidos. Así, nada más dar las 0.00 horas, cerca de medio millar de personas se concentraban en la Plaza Mayor de la capital para celebrar el final del Estado de Alarma y de allí trasladaban la fiesta a diversas zonas de la ciudad, en especial, al Puente Romano, donde se dirigieron sobre las 01.30 horas.