Un bombero de Barcelona gana tres medallas de oro subiendo escaleras en China

El sargento de los Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona Víctor Dobaño Lázaro ha ganado tres medallas de oro subiendo escaleras en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos (WPFG) que este mes de agosto se celebran en Chengdu (China).

Dobaño, de 47 años y que compite en la categoría de mayores de 45 años, ha conseguido ganar el triatlón y en dos carreras de escaleras (stair race) individuales, la que se hace con el equipo de intervención completo de bomberos (más de 25 kilos de peso) -sobre pantalón, chaquetón, guantes, casco y equipo de respiratorio- y la que se ejecuta con ropa deportiva.

La carrera de subida de escaleras es una disciplina deportiva no reglada a nivel internacional pero con un circuito mundial de pruebas, en la que los bomberos españoles han alcanzado "una gran participación y un dominio absoluto de podios", ha destacado a Efe Dobaño, que ya fue el campeón del mundo absoluto de Stair Race en 2003, en el WPFG que se disputó en Barcelona.

Prueba de este "dominio" subiendo escaleras es que de China se han traído medallas de oro, además del bombero catalán, el bombero alicantino Domingo Seguí, la bombera de Ourense Almudena Suárez, y el equipo Titanes de los bomberos de A Coruña.

En China, la carrera vertical cronometrada ha consistido en subir los 1.500 escalones con un desnivel de 200 metros de la torre Wan Yin del Waldorf Astoria de Chengdu, un edificio de 53 plantas numeradas que equivalen a unos 68 pisos.

Víctor Dobaño, que reside en El Prat de Llobregat (Barcelona), ha empleado 9 minutos y 4 segundos, sin el equipo de intervención, y 11 minutos 48 segundos, con Full Gear (equipo completo). En ambos casos se ha quedado a apenas dos minutos de las marcas de los dos jóvenes bomberos de Chengdu que consiguieron los mejores resultados absolutos en las categorías más jóvenes.

"La Stair Race es la prueba estrella de este mundial por su dureza y su vinculación a la labor diaria, especialmente de bomberos", ha explicado Víctor Dobaño.

"Cuando hacemos intervenciones urgentes en pisos de la ciudad nos toca subir con las mejores condiciones posibles a auxiliar a la gente y en estos casos no podemos tomar el ascensor y debemos subir por la escalera. No nos toca subir edificios de 40 o 60 plantas como en estas competiciones, pero no deja de ser una manera de ponerse a prueba", ha resaltado el laureado bombero barcelonés.

Dobaño estima que ha cosechado una veintena de medallas individuales y por equipos en diferentes disciplinas en los siete mundiales de policías y bomberos a los que ha acudido.

"Aunque sea difícil de entender no recuerdo cuantas. Tengo que encontrar la bolsa donde las tengo todas para confirmarlo", se ha disculpado el bombero que tiene previsto participar en el próximo WPFG, que se celebrará en Rotterdam (Holanda) en 2021.