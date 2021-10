Bizum: las estafas con las que tienes que tener mucho cuidado este puente del Pilar

El Bizum ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Existen pocas cosas más cómodas para ajustar cuentas tras una cena o pagar un regalo a pachas que mandar un Bizum a la persona en cuestión. Es precisamente en este puente del Pilar de 2021 un momento en el que muchos españoles realizaremos pagos con Bizum, algo que los estafadores pueden intentar aprovechar para arruinarnos el puente. Simplemente con tener el número de teléfono de alguien podemos enviar una transferencia bancaria y precisamente por eso, hay que conocer cuáles son las estafas más habituales que se aprovechan de las facilidades que ofrece este popular servicio.

Estafas por Bizum que querrás evitar durante el puente del Pilar

Como cualquier otra situación en la que se mueve dinero, el auge del Bizum ha llamado también la atención de estafadores y delincuentes varios. La Policía lleva meses alertando del aumento de estafas a través de esta vía, en la que los criminales se aprovechan de la rapidez con la que se efectúan los pagos, dando poco tiempo a la víctima para darse cuenta del engaño.





Estos son algunos de los timos más habituales por Bizum:

La estafa de la Seguridad Social

En este timo, el estafador se hace pasar por un funcionario de la Seguridad Social, y contacta con la víctima por teléfono, SMS o email. El mensaje en cuestión promete a la víctima que recibirá un dinero que tiene pendiente de cobrar después de aceptar un código que le envíen por SMS. Lo que hace el estafador es enviar una solicitud de pago que, si aceptamos, envía dinero de manera automática.

Por ello, la Seguridad Social ha querido alertar a todos los usuarios para que sepan que cualquier pago que se pida por parte de la organización, si se recibe a través de un mensaje o un correo, y consta específicamente que el pago deberá realizarse a través de la aplicación, no se realice, ya que se trata de un fraude.

"La Seguridad Social no utiliza Bizum para ingresar prestaciones. Si recibes una llamada, SMS o correo electrónico, no lo abras. No piques. Estafa", consta en un mensaje de redes sociales publicado por Atención a la Ciudadanía de Seguridad Social.

????Recuerda: La Seguridad Social NO utiliza Bizum para ingresar prestaciones.

??Si recibes una llamada, SMS o correo electrónico en ese sentido, no lo abras. #NoPiques#estafa — Atención a la ciudadanía de @inclusiongob (@incluinfo) July 8, 2021





El falso comprador de Wallapop o Milanuncios

Una de las estafas más habituales le sucede a aquellos que ponen a la venta algún producto a través de plataformas como Wallapop o Milanuncios. Una persona se pone en contacto con el vendedor para interesarse por el producto y asegurarle que realizará el pago a través de Bizum. Sin embargo, en lugar de enviarle la cantidad acordada le mandan un falso enlace en el que le solicitan un cobro por Bizum.

El timo piramidal del Mandala de la Abundancia

Un clásico de las estafas, en este caso se trata de un mensaje viral por Facebook o WhatsApp en el que se asegura que se pueden ganar miles de euros haciendo una simple transferencia de 33 euros. Además de ingresar el dinero, la víctima del timo tiene que convencer a otras dos personas para que hagan lo mismo, propagando así el bulo y haciendo de oro a los dueños de la cuenta.