Así vive hoy Bienvenida Pérez: la televisiva que se convirtió en aristócrata y heredó una fortuna

Bienvenida Pérez es una escritora, aristócrata y antigua colaboradora de televisión que ha dado muchísimos titulares en la prensa del corazón. Nació en 1957 y pasó su infancia en Asturias. Cuando era joven sus padres se separaron, y según informa Tikitakas, se marcharía hacia Londres y sería ella la encargada de cuidar a su abuela paterna.

Con 18 años, Bienvenida decide independizarse y comienza a trabajar en empresas importantes donde conoce a gente relevante de Reino Unido. El año 1990 se convertiría en una fecha inolvidable para ella, pues en esa época conoce al Secretario de Estado Sir Anthony Buck, con el que se casa solamente 3 semanas después de conocerse.

Durante este matrimonio, se hizo público su 'flirteo' con el jefe del Alto Estado Mayor Británico, Sir Peter Harding. Por aquel entonces, Bienvenida contaría este relato por distintos platós de televisiones europeas y mientras, se divorciaría por tiranteces irreconciliables con su marido. Asimismo, aprovechó la situación para vender conversaciones privadas y fotos exclusivas a la prensa británica.

En 1994, Bienvenida Pérez daría el salto a la pequeña pantalla española para acudir a programas como 'La máquina de la verdad', 'Moros y cristianos' o 'Tómbola'. Solamente un año después, se casaría de nuevo con Nicholas Sokolow, miembro de una familia de aristócratas rusos, con quien tuvo una tensa relación por supuestas infidelidades por parte del conde.

En 1999 volvería a casarse con el letrado Eduardo Jimeno. De él jamás llegó a divorciarse y narró su dolor por su muerte en los platós.

Aparte de su paso por televisión, también ha escrito varios libros: 'Bienvenida: The making of a Modern Mistress' o 'Hazte valer'. Una trayectoria que no ha pasado desapercibida para la opinión pública de nuestro país.

¿Qué fue de Bienvenida Pérez?

Laaristócrata también participó en el reality 'Esta cocina es un infierno' y fue colaboradora de 'Sálvame'. Actualmente se dedica al sector inmobiliario y vive en Liverpool. En noviembre de 2019, acudía al 'Deluxe' para contar cuál era su situación. Pérez aseguraba que se encontraba viviendo de sus inversiones y que no tenía pareja: "Yo no necesito el amor, lo que necesito es una cuenta bancaria. Quien quiera romance que lea poesía", decía rotunda ante los colaboradores del programa.

Esta fue su última intervención pública, donde también aseguró que no le importaría volver a Sálvame o participar en Supervivientes porque "le haría ilusión". Por el momento, poco más ha trascendido de su vida actual.