Becerra califica de "vergonzoso" que Carcedo ignore la petición de crear la especialidad de Psiquiatría Infantil

La vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, ha calificado de "vergonzoso" que la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, no le haya contestado a una carta que le envió el pasado 7 de febrero pidiendo el reconocimiento de la especialidad de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia en España.

Y es que, tal y como recordó en la misiva, la carencia de esta especialidad es un "grave problema", señalando que el pasado 24 de abril de 2018 todas las comunidades autónomas acordaron su creación, acuerdo que contó también con el apoyo de todos los partidos políticos. Además, Becerra ha avisado de que es una de las recomendaciones "esenciales" de la Unión Europea de Especialistas Médicos (UEMS).

"Dejar fuera o retrasar innecesariamente la creación de esta especialidad supondría un grave prejuicio que me preocupa enormemente. La decisión y celeridad con la que se podría solventar esta deficiencia en nuestro sistema sanitario no ha sido, por desgracia la realidad hasta el momento. Este incomprensible retraso conlleva un grave perjuicio para la credibilidad y prestigio de nuestro sistema médico, pero sobre todo para los niños y adolescentes con trastorno mental", señaló Becerra en la carta.

Por ello, ha calificado de "vergonzoso" que Carcedo no haya respondido cuando España es el "único país" de la Unión Europea, junto a Bulgaria, que carece de la especialidad de Psiquiatría Infantil. "En esto estamos muy a la cola de Europa. Ya que el Gobierno se dispone a seguir aprobando decretos leyes hasta las elecciones, es injustificable que no apruebe la creación de esta especialidad, algo que reclama todo el sector, que cuenta con consenso y que hasta el PSOE ha apoyado. Me pregunto si es un caso de desidia, incompetencia o ignorancia", ha dicho.

Por su parte, el jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Celso Arango, se ha reunido con el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, que le confirmó que se había paralizado la creación de la especialidad y fió su aprobación a más adelante.

"Los niños y adolescentes con trastornos mentales de este país y sus familias no se merecen un Ministerio que bloquea la formación necesaria de los profesionales de forma gratuita y caprichosa", ha zanjado Arango.