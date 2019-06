Un autobús lleva a una chica al hospital ante la falta de ambulancias

Este miércoles un autobús tuvo que tomar una ruta diferente a la que hace normalmente. Una joven de 19 años se desmayó dentro de un autobús de la línea 32 de Tussam y ante la falta de acción por parte de las emergencias sanitarias, el conductor del vehículo decidió tomar la iniciativa y acercar a la joven al centro de salud más cercano. Según relata ABCdesevilla, los pasajeros del autobús mostraron su admiración por la respuesta que tuvo el conductor en esa situación, pero también dirigen sus quejas al servicio de emergencias, que no envió ninguna ambulancia.

Según han contado los testigos, "la chica estaba muy pálida, no respondía con coherencia a las preguntas que le hacían y decía que le dolía mucho la barriga, se quejaba y lloraba hasta que se desmayó". Además, los pasajeros no podían contactar con nigún familiar, ya que se encontraba en Sevilla estudiando en la universidad, pero su familia reside en San Sebastián. Uno de los pasajeros avisó al 061, pero le informaron que no había ambulancias disponibles. Después de haber estado detenidos durante media hora, el conductor de autobús avisó de un cambio momentáneo de ruta y se dirigió al centro de salud más próximo. Además contó con la ayuda de una pasajera que se encontraba con sus hijas, que se bajó del autobús y llevó a la joven hasta el centro sanitaria, donde ya el personal sanitario se ocupó de ella.

Fuentes de la Consejería de Salud aseguraron a ABC que enviaron la ambulancia "a los 16 minutos de recibir la llamada, cuando quedó libre un vehículo que atendió una urgencia más grave".