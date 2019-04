Aumentan las agresiones físicas y verbales a los maestros por alumnos y sus familiares

Esta profesora no quiere decir su nombre, pero lleva treinta años dedicada a la enseñanza. Hace unos días una alumna le amenazaba después de haberle puesto un apercibimiento. Y, sin embargo, no es lo que más le preocupa. “Yo antes, en bachillerato, veía que dar clases era como un oasis, no había problemas de convivencia, y, sin embargo, ahora, lo que ocurre es que son cada vez mayores y encima están organizados. Unos pocos de la clase tiran del resto para ir en contra del profesor. Hemos perdido autoridad”.

Los padres antes reaccionaban de otra manera ante esa autoridad, había colaboración y respeto, algo que desde CSIF denuncian que se ha perdido. “Las familias han dejado de interpretar el rol que les corresponde por falta de tiempo, o por dejación. Estamos viendo niños solos más de doce horas porque sus padres trabajan, los “niños llave”, o esos niños que están al cuidado de terceras personas”, explica Ferrán Barri de CSIF.

Uno de los casos más extremos es el que cuenta Rocío. Estaba en el equipo directivo de un colegio de Madrid donde se detectó que una niña de 13 años estaba sufriendo maltrato por parte de su familia. Interviene la policía, servicios sociales y a ella le hacen responsable de perder la tutela de la pequeña por descubrir el caso, y empieza a sufrir amenazas. “La familia vino a decirme que tuviera cuidado cuando cruzara la calle, que me iban a dejar la cara que no me iban a conocer ni mis hijos y que tuviera en cuenta que habían contratado a tres tipos para que me violaran”. Rocío lo denunció ante la policía y aunque en un principio se negó a abandonar el centro, finalmente el alto riesgo confirmado y sus problemas de ansiedad le llevaron a una baja laboral.

CSIF puso en marcha el teléfono de atención al docente hace dieciséis meses y ha podido recoger dos llamadas al día de profesores de la escuela pública de toda España pidiendo asesoramiento en su mayoría -un 64%- por casos de agresiones, violencia verbal, falta de disciplina y casos de acoso escolar en las aulas. El 28% de las agresiones vienen por parte del alumnado, el 11% de las familias de los alumnos. El 31% de esas agresiones se producen en Educación Infantil y Primaria por la intervención de familiares; un 57% en secundaria y el 12% restante en la Universidad. Las agresiones en el aula, ahora continúan en las Redes Sociales. Los grupos de whatsApp de padres se han convertido en un escenario de acoso contra el maestro muy difícil de controlar.

Mario Gutiérrez, presidente CSIF nacional, asegura que no todas las comunidades autónomas tienen un protocolo de actuación en casos de acoso escolar “los profesores no tienen formación ni apoyo por parte de las administraciones para hacer frente al bullying acrecentado por el uso de redes sociales”. Se sienten además sin apoyo y piden la convocatoria del Observatorio de la Convivencia para “dejar de ocultar los verdaderos datos”. Entre sus peticiones están que se reconozca la figura del profesor como autoridad docente, que se ofrezca formación específica. El 10% de las consultas del teléfono habilitado por CSIF, son sobre posibles casos de acoso escolar.

El sindicato ha lanzado hoy una campaña para hacer llegar a todos los profesores el servicio de ayuda jurídica y psicológica para todos los profesores que sufran violencia, acoso escolar en las redes o problemas en el aula. En este año han atendido en ese teléfono más de 1.130 docentes. Las situaciones más habituales pasan por peleas, insultos y vejaciones entre compañeros; vandalismo y destrozo del material escolar, violencia psicológica, episodios y conflictos con un componente racista.