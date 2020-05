Así es la cuarentena forzosa para quienes desde hoy lleguen a España

Basta con echar un vistazo a la web de AENA para corroborar que desde esta pasada medianoche todo viajero que llegue a España –de cualquier nacionalidad- debe guardar una cuarentena obligatoria los 14 días siguientes a su llegada. Durante estas dos semanas deberá permanecer en su domicilio o alojamiento excepto para comprar alimentos o medicinas o para ir al médico. Y en todos estos desplazamientos excepcionales deberá llevar puesta la mascarilla. Hasta aquí la parte que corresponde al Ministerio de Sanidad porque también desde esta pasada medianoche el departamento de Grande-Marlaska ha restablecido temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas. Solo permite ya la entrada en nuestro territorio de ciudadanos españoles y residentes en nuestro país. Hay excepciones para ambos casos como es el personal aéreo, el de control de fronteras, transportistas o personal sanitario que no haya estado expuesto al COVID.

De esta cuarentena forzosa poco más se sabe y se desconoce a cuantas personas puede afectar. El Ministerio de Exteriores ya ha repatriado prácticamente a todo español que estaba en el extranjero y que ha querido volver por lo que es difícil de cuantificar cuántas personas pueden llegar a España en los próximos días. En Barajas nos dicen a COPE no hay ningún protocolo puesto en marcha desde este viernes para la recepción de los viajeros e insisten en que las operaciones en estas semanas se han visto reducidas a la mínima expresión. En estos últimos días entre salidas y llegadas se producen unas cien al día pero no todos son vuelos con pasajeros porque también los hay de carga.

Localizables en todo momento

A falta de concretar un protocolo Sanidad apela a la responsabilidad individual de estas personas. A que cumplan con lo marcado, no salgan de casa y pongan en conocimiento de las autoridades cualquier síntoma. El Ministerio solo anuncia que estas personas deben estar localizables para un posible seguimiento telefónico pero no detalla cómo se hará. ¿Cuánto durará esta cuarentena forzosa? El Gobierno anunció el martes que hasta decaiga el Estado de Alarma pero ya ese mismo día la UE instó a todos los estados miembros a que no fuera obligatoria.

El turismo también ha manifestado su rechazo frontal. El argumento es sencillo: ¿quién va a venir a España de vacaciones si tiene que quedarse quince días encerrado en la habitación de un hotel? De momento, agencias de viajes, aerolíneas y touroperadores estarán obligadas a informar de esta condición en la venta de billetes. Además las compañías aéreas deberán facilitar un formulario de salud pública a los pasajeros –Passanger Location Card- que deberá ser entregado por el viajero a su llegada a España.

Objetivo: evitar rebrotes

Sanidad, por su parte, defiende la medida. Asegura que hasta ahora no tenía mucho sentido porque todos estábamos confinados y el riesgo de contagio era bajo. Pero ahora, cuando media España ha entrado en el proceso de desescalada, es necesario para evitar rebrotes y la posible llegada de casos de coronavirus importados. Por lo pronto ya ampliado la entrada desde fuera del espacio Schengen y el control de las fronteras interiores hasta el 15 de junio o que en esta semana solo se podrá entrar a España por aeropuertos y puertos con atención de emergencias internacionales de salud pública como el de Barajas, El Prat, Palma de Mallorca o Gran Canaria.