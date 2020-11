El arte está de celebración: el MoMA, el museo de Arte Moderno de Nueva York, cumple 91 años

Este 7 de noviembre se conmemora el aniversario de la apertura del museo más importante del mundo, el Museo Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Su apertura tuvo lugar a mediados del siglo pasado, en Estados Unidos, bajo medio mundo inmerso en la primera guerra mundial. Su apetura contó con obras claves del arte contemporáneo y que contó con las primeras vanguardias del siglo XX.

Entre los autores más destacados, se encuentran artistas españoles como Pablo Picasso y Pablo Serrano, aunque sus exposiciones han contado con obras de artistas célebres como Marc Chagall, Kandinski, Mondrian, Henri Matisse, entre otros. En su Jardín de Esculturas, además, se encuentran obras de Auguste Rodin, Alexander Calder, Louise Nevelson, Pablo Serrano y Aristide Maillol.

