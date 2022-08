Anuncian nuevos beneficios de la dapagliflozina en la insuficiencia cardíaca

AstraZeneca ha presentado este sábado dos estudios que muestran nuevos beneficios del Forxiga (dapagliflozina) para pacientes con insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección ligeramente reducida o preservada, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología que se celebra en Barcelona.

El primer estudio corresponde a los resultados del ensayo en fase III Deliver, que también se han publicado en The New England Journal of Medicine, informa AstraZeneca.

El Forxiga (dapagliflozina) "reduce significativamente" el riesgo de muerte cardiovascular (CV) o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca (IC) en pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida o preservada, la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo bombea hacia fuera con cada contracción (FEVI).

La dapagliflozina redujo el resultado compuesto de muerte cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en un 18 %.

"Los resultados fueron consistentes en los subgrupos clave examinados y amplían los beneficios del fármaco a todo el espectro de pacientes con IC, independientemente del estado de la FEVI", según AstraZeneca.

El doctor Scott Solomon, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y del Brigham and Women's Hospital e investigador principal del ensayo en fase III Deliver, ha destacado la importancia de estos resultados porque demuestran que la "dapagliflozina es eficaz con independencia de la fracción de eyección y, por tanto, puede utilizarse como tratamiento básico en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que reúnan los requisitos necesarios".

El segundo estudio hecho público este sábado por AstraZeneca sobre el Forxiga señala que este medicamento "reduce significativamente el riesgo de muerte cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca".

Se trata de un análisis conjunto de los ensayos en fase III DAPA-HF y DELIVER que, además de presentarse en Barcelona, se han publicado de forma simultanea en Nature Medicine.

"La reducción del riesgo de muerte CV fue consistente en todos los subgrupos preestablecidos y es el primer análisis que demuestra un beneficio de mortalidad con un medicamento en pacientes con IC en todo el rango FEVI", asegura la empresa.

El profesor John McMurray, catedrático de Cardiología Médica y director adjunto del Instituto de Ciencias Médicas y Cardiovasculares de la Universidad de Glasgow (Reino Unido), ha explicado que "en este metaanálisis que incluye a más de 11.000 pacientes con IC en todo el espectro de la fracción de eyección, dapagliflozina redujo el riesgo tanto de muerte CV como de hospitalización por IC".

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica de larga duración que empeora con el tiempo, afecta a casi 64 millones de personas en todo el mundo y se asocia a una morbilidad y mortalidad considerables.

Deliver ha sido un ensayo internacional en fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, diseñado para evaluar la eficacia de la dapagliflozina en comparación con el placebo, en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección superior al 40 %, en el que han participado 6.263 pacientes.

DAPA-HF ha sido un ensayo internacional de fase III, multicéntrico, de grupos paralelos, aleatorizado y doble ciego, realizado en 4.744 pacientes con ICFEr, con y sin diabetes tipo 2, diseñado para evaluar el efecto de dapagliflozina 10 miligramos comparado con el de placebo.

AstraZeneca es una compañía farmacéutica internacional con sede en Cambridge (Reino Unido) que opera en más de 100 países y se centra en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos bajo prescripción médica, principalmente se centra en la áreas terapéuticas: oncología, cardiovascular, renal y metabolismo y respiratorio e inmunología.