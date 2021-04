La respuesta de Antonio Maestre a Bertrand Ndongo en Vallecas: "Me acosan en la calle, respondo"

El acto que está protagonizando Vox en Vallecas no está exento de polémica. Los representantes de la izquierda les acusan de ir a un barrio obrero a provocar, mientras que desde el partido de Abascal apelan al derecho que cualquier partido tiene a hacer campaña donde lo considere oportuno, como así se lo ha concedido la Delegación del Gobierno.





La policía ha desplegado un dispositivo policial numeroso para contener a los cientos de manifestantes que se han presentado en la plaza en la que Vox realiza su acto. No han faltado los cánticos autodenominados "antifascistas", las pancartas contra el partido o sus líderes y la presencia de los Bukaneros, ultras del equipo Rayo Vallecano. Además, dos personajes bien conocidos en el mundo de las redes han protagonizado un comentado encontronazo.

Antonio Maestre le tira la cámara a Bertrand Ndongo

Bertrand Ndongo es un camerunés seguidor de Vox. Su presencia en actos del partido es habitual, además de considerársele uno de los simpatizantes más fieles del partido. Mientras que Antonio Maestre es un periodista que se ha labrado un porvenir televisivo desde los platós de laSexta con Antonio García Ferreras o Iñaki López. Desde allí, no ha dudado en mostrarse crítico con el partido de Abascal, al que considera de ideología fascista.

Ha sido en el acto de Vox celebrado este miércoles por la tarde cuando ambos personajes se han enfrentado en un momento de tensión que ha terminado con una cámara de Vox por los suelos. El mismo Maestre no ha tenido problema en compartir el vídeo de lo ocurrido, mandando un claro mensaje sobre lo que piensa.

A mí no me acosa nadie. Si un asesor de VOX se dedica a acosarme en la calle respondo. Vuelve mañana. https://t.co/oq9jpr6Thn — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 7, 2021

"A mí no me acosa nadie. Si un asesor de VOX se dedica a acosarme en la calle respondo. Vuelve mañana", ha contestado Maestre desde su cuenta de Twitter a un usuario que compartía el vídeo en el que se puede ver cómo Maestre le acerca el móvil a la cara a Bertrand Ndongo hasta tocarle. En ese momento, el periodista acerca su mano a la cámara que tenía delante y con un golpe la tira por los suelos.

La visión desde el punto de vista de Antonio Maestre

El teléfono que Antonio Maestre le ha acercado a Bertrand Ndongo a la cara estaba grabando y Maestre también ha compartido las imágenes que él mismo habría registrado sobre lo ocurrido.

Bertrand Ndongo (VOX) y el concejal que hace de cámara para Negre me han reconocido y han ido a acosarme. Y a mí no me acosa nadie y les he tirado el móvil suelo. Conmigo va lista esta gentuza. pic.twitter.com/tdlv658JDI — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 7, 2021

"Bertrand Ndongo (VOX) y el concejal que hace de cámara para Negre me han reconocido y han ido a acosarme. Y a mí no me acosa nadie y les he tirado el móvil suelo. Conmigo va lista esta gentuza", ha asegurado en un mensaje en el que se podían ver las imágenes que ha grabado Antonio Maestre.

Tensión en el acto de Vox en Vallecas

Efectivos de la Policía Nacional han intervenido para evitar un conato de enfrentamiento entre dos grupos de manifestantes en los minutos previos al comienzo del mitin de precampaña electoral de Vox previsto para este miércoles en una plaza del barrio madrileño de Vallecas.

Al grito de "fuera fascistas de nuestros barrios", un grupo de antifascistas que portaba banderas con símbolos comunistas y republicanas ha increpado a los militantes de Vox, que perfectamente identificados con petos han comenzado a llegar a la zona, blindada por la Policía.

Testigos han observado cómo se ha lanzado algún pequeño objeto y algún líquido, sin que la tensión haya desembocado finalmente en ningún enfrentamiento físico entre los dos grupos gracias al dispositivo policial.

Los militantes de Vox han respondido al grito de "Libertad, libertad" y "España".

"Estamos agradecidos de este recibimiento. A los cachorros de los comunistas, los de la bandera de la hoz y el martillo, les decimos que se les ha acabado el chollo, a partir de ahora el cinturón rojo es el cinturón verde", ha dicho a su llegada a la plaza el secretario general de Vox y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.





Además, mientras algunos de los manifestantes le gritaban "ponte a trabajar", ha añadido que "estos aficionados de dictadores bananeros que se han subvencionado de la dictadura del narcotráfico tiene las horas contadas en Vallecas, en Madrid y en España".

En el acto de Vox, que tiene previsto comenzar a las 19.30 horas en la plaza de la Constitución de Vallecas, conocida popularmente como Plaza Roja, el líder nacional del partido, Santiago Abascal, y la candidata de esa formación a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, Rocío Monasterio, presentarán oficialmente la candidatura.

Vecinos de Vallecas han convocado dos concentraciones en contra del acto: una de colectivos antifascistas en la propia Plaza Roja y otra en la vecina plaza de Nica.