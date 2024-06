Anita y Laura Matamoros, así ha sido su reencuentro público tras 'Supervivientes'

MADRID, 4 (CHANCE)

El paso de Laura Matamoros por 'Supervivientes 2024' ha estado marcado en gran parte por sus ataques a Makoke, madre de su hermana Anita, y por sus críticas y enfrentamientos con Miri Pérez-Cabrero, íntima amiga y compañera de piso de la benjamina de Kiko Matamoros.

De ahí que a nadie le pillase por sorpresa que la influencer confesase en el plató del reality, dos semanas después de su expulsión, que todavía no había hablado con Ana, dejando en el aire si tenía intención de hacerlo después de que la instagrammer se posicionase claramente con su amiga al grito de 'Miri ganadora' cuando estaba nominada con Laura.

Sin embargo, sorpresa mayúscula, las hermanas han coincidido en la entrega de los premios Elle Style y, a pesar de que las cámaras no han podido captar su esperadísimo reencuentro -que se ha producido por casualidad, todo sea dicho- ambas se han encargado de dejar claro ante los micrófonos de Europa Press, con minutos de diferencia, que no hay ningún problema y las cosas están bien entre ellas.

En primer lugar lo ha hecho Anita, que tras confesar que las mujeres de su vida son "mi madre, mi representante y mis amigas" -pasando por alto a su hermana- ha asegurado que estaba "deseando ver" a Laura aunque ha evitado hablar de cómo está su relación: "No busquemos fantasmas donde no los hay. Ya sabéis que a la gente hablará lo que sea, pero yo de mi parcela personal familiar no lo hago. Y Miri ganadora" ha zanjado.

Poco después era una radiante aunque afónica Laura la que pasaba por el photocall y, apenas sin voz, desmentía los rumores de distanciamiento con Anita. "Yo también estoy deseando verla. Nunca hemos estado mal, pero lo que pasa es que hay opiniones para todo y en la variedad está el gusto, eso es lo bonito de la vida" ha asegurado con una sonrisa, dejando claro que a pesar de sus opiniones sobre Makoke y Miri su relación con su hermana nunca ha dejado de ser buena.