Animalistas se concentrarán hoy frente a la embajada turca en Madrid contra el "genocidio canino" en este país

El Partido Animalista PACMA, en colaboración con la organización Madrid Animal Save, ha convocado una concentración este viernes a las 11.00 horas frente a la Embajada de Turquía en España, situada en la calle Rafael Calvo 18 de Madrid.

Esta protesta se organiza en respuesta a la ley aprobada el pasado martes 30 de julio en Turquía, "que busca eliminar la presencia de perros callejeros en el país".

La controvertida normativa, denominada por activistas y opositores como 'la ley de la masacre', fue ratificada con 275 votos a favor y 224 en contra, tras intensos debates y multitudinarias protestas en varias ciudades turcas.

A pesar de que la versión final de la ley ya no propone el sacrificio inmediato de todos los perros no adoptados en un plazo de 30 días, como se preveía al principio, sí establece el confinamiento de aproximadamente 4 millones de perros callejeros en refugios, muchos de los cuales aún no existen.

Los ayuntamientos turcos tienen hasta 2028 para construir o renovar instalaciones adecuadas para alojar a estos animales. Sin embargo, las organizaciones animalistas advierten que esta medida "resultará en una verdadera matanza", ya que la ley permite sacrificar a los perros considerados agresivos, no adoptables, enfermos o susceptibles de contraer la rabia, lo cual podría incluir a cualquier perro simplemente no vacunado.

Este enfoque ha suscitado una profunda preocupación entre los defensores de los derechos de los animales. Asunción Estévez, la coordinadora autonómica de PACMA en Madrid, asegura que Turquía "es un país que ha sido reconocido por su convivencia armónica con perros y gatos, los cuales forman parte integral del paisaje urbano y de la vida cotidiana de muchos turcos".

La política previa de esterilizar y vacunar a los perros callejeros, permitiéndoles vivir libremente, no se ha implementado de manera efectiva, según argumenta la formación política. Las organizaciones animalistas y la oposición abogan por retomar esta estrategia, proponiendo esterilizar y vacunar al menos al 70% de los perros, en lugar de condenarlos a esta "masacre".

La concentración del viernes es parte de una serie de acciones organizadas por Animal Save frente a embajadas turcas, en un esfuerzo por presionar al gobierno turco para que reconsidere esta ley.