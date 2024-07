Andalucía pide al Gobierno que ejerza sus competencias en extranjería: "A ver si les entra la singularidad de trabajar"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha instado al Gobierno de España a que ejerza sus competencias en materia de extranjería. "Con su mundo singular y esas cosas que han puesto de moda, a ver si les entra la singularidad de trabajar, que sería bueno, es lo que hacemos en el común de los mortales todos los días", ha dicho, instando a que "no venga ahora a buscar responsabilidad en las comunidades autónomas".

Así ha respondido a preguntas de los periodistas en Marbella (Málaga) por la modificación de la Ley de Extranjería, sobre lo que López ha señalado que les dieron la información "la tarde antes de la Conferencia Sectorial, con lo cual la están estudiando los técnicos", aunque se ha mostrando convencida de que "la reforma de la ley no es la solución al problema".

"La reforma de esa ley lo que implica es el reparto de los menores, por supuesto; pero eso no soluciona el problema, que lo soluciona la política migratoria, que corresponde al Gobierno de España, la política exterior, que corresponde al Gobierno de España, el trabajo en el país de origen, que corresponde al Gobierno de España; la declaración de emergencia migratoria, que corresponde al Gobierno de España; y la implicación de la Unión Europea, que corresponde al Gobierno de España", ha dicho.

Según la consejera, "de todo lo que he dicho, nada ha hecho el Gobierno de España, o sea que no venga ahora a buscar responsabilidad en las comunidades autónomas cuando ellos no han aparecido absolutamente para nada".