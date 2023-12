Añade estas frutas y verduras en tus menús navideños y olvídate de las comidas pesadas

MADRID, 15 (CHANCE)

Vivimos en un mes lleno de comidas, cenas y celebraciones varias que al final nos acaban resultando pesadas porque hacen que dejemos, en cierto modo, los hábitos alimentarios saludables que hemos ido adquiriendo y poniendo en práctica durante todo el año. Si quieres evitar esto y que, además, no te resulte tan dura la vuelta a la rutina... ¡muy atento!

Este año Juice Plus+ te invita a transformar tu mesa navideña en una celebración de salud y sabor. Al elegir superalimentos de temporada y complementar tu dieta con suplementos de calidad, podrás disfrutar plenamente de las festividades mientras cuidas de tu salud y bienestar. Con estos consejos, la temporada navideña puede ser tan nutritiva como deliciosa:

GRANADAS

Son frutas invernales conocidas por su alto contenido de antioxidantes, especialmente taninos y antocianinas que te ayudarán a combatir el daño de los radicales libres, siendo además excelentes para la salud del corazón. Te proponemos sustituir el turrón, cargado de azúcares libres, por unas tejas elaboradas con chocolate 85% y granadas elaboradas en casa.

BATATAS

Ricas en fibra, vitaminas A y C, son un carbohidrato complejo ideal para mantener la energía. Su dulzura natural las hace perfectas para platos tanto dulces como salados y son una alternativa más nutritiva a las patatas tradicionales. Dóralas al horno con sal y romero y preséntalas como un snack de bienvenida de lo más crujiente.

BRÓCOLI

Es un vegetal crucífero cargado de vitaminas K y C, fibra y compuestos que apoyan la desintoxicación natural del cuerpo. Puede ser un acompañamiento saludable o la estrella de platos como sopas y cazuelas.

NUECES

Son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, proteínas y fibra, perfectas para añadir a platos de invierno, desde ensaladas hasta postres, y son beneficiosas para la salud cerebral y cardiovascular. Una ensalada variada acompañada de nueces es siempre una buena opción y prepara el estómago para recibir el resto de alimentos... ¡ideal para estas Navidades!

ESPINACAS

Son un superalimento versátil rico en hierro, magnesio y vitaminas A y C. Pueden usarse en una variedad de platos durante estas fechas: desde ensaladas frescas hasta platos cocinados, aportando un impulso nutricional y un color vibrante.

Debes saber que la época invernal nos ofrece una selección de frutas y verduras ricas en vitaminas, minerales y antioxidante: desde los cítricos cargados de vitamina C, ideales para reforzar el sistema inmunológico, hasta las hojas verdes oscuras llenas de vitaminas A y K.

Incorporar estas frutas y verduras a tu menú navideño no solo añadirá variedad de sabores a tus platos sino que los harán nutricionalmente más interesantes. Sin embargo, sabemos que todo esto no es tarea fácil... por ello los suplementos como las Cápsulas Juice Plus+ Essentials Selección de Frutas y de Verduras, son una muy buena alternativa para llenar los vacíos nutricionales que, durante esta época navideña, van a ser difíciles de cubrir en su totalidad.

Creadas en un formato cómodo y fácil de tomar, suman 18 variedades de frutas y verduras que han sido cosechadas hasta un punto de maduración óptimo. Estas cápsulas no solo brindarán una gama completa de vitaminas y minerales sino también un rico aporte de fitonutrientes, esenciales para una nutrición equilibrada durante estas fechas.