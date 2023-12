Ana Rosa Quintana, un apoyo para Nuria González tras conocerse que seguirá los pasos de Fefé para desheredar a sus hijos

MADRID, 3 (CHANCE)

En los momentos más complicados de su vida tras la pérdida de su marido, Fernando Fernández Tapias, Nuria González está contando con el apoyo incondicional de sus amigos más cercanos. Entre ellos se encuentra Ana Rosa Quintana que en esta ocasión acudió a la casa de la empresaria para disfrutar de un agradable encuentro con el que a periodista confirmó su apoyo incondiciona a a viuda.Siempre muy discreta con la vida de sus amigos, Ana Rosa prefería no comentarnos nada sobre cómo había sido el encuentro con su amiga a la que no han dejado sola ni un segundo desde que sufrió la dolorosa pérdida de su marido.Tan solo unas horas después de la visita de su íntima amiga, conocíamos las primeras palabras de Nuria González sobre el testamento de su marido a través del periodista Aurelio Manzano que expresó el deseo de Nuria en el programa 'Fiesta'. "Te agradezco tu interés por saber la verdad. Voy a cumplir la voluntad de Fernando. Él lo puso en sus abogados así llevamos muchos años y hay procesos judiciales. Cómo el quiso, así lo haré. Cumpliré su voluntad. Silencio, reitero, somo siempre he hecho" ha leído Aurelio ante todos sus compañeros de programa.