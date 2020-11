AMP.-Cvirus.- Puig: "Todo parece indicar que se mantendrá una semana más la perimetración de la Comunitat"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este miércoles que todo parece indicar que la decisión será mantener una semana más la perimetración de la Comunitat Valenciana, pues cree que "no hay datos positivos para cambiar esta situación".

Puig se ha manifestado así ante los medios tras asistir al acto de entrega de los XXXIII Premios Empresa del Año 2019 del periódico 'Mediterráneo' al ser preguntado al respecto.

El jefe del Consell ha subrayado en cuanto a la posibilidad de adoptar medidas más restrictivas en la Comunitat Valenciana que hay que ver cómo funcionan las medidas que se han tomado.

Así Puig ha apuntado que la preocupación ha sido "constante" desde el inicio de la pandemia. "Hemos tenido momentos mejores y peores y en este momento vamos a ver qué evaluación hacen los epidemiólogos de las medidas que se han ido tomando y, en ese sentido, vamos a evaluar la situación permanentemente y tomaremos decisiones", ha dicho.

En esta línea, ha indicado que hay datos "muy negativos" en cuanto a los contagios y que hay "un poco de estabilización" en la hospitalización, "que es lo más importante". "Tenemos que ver cómo van los indicadores, sobre todo el que representa las hospitalizaciones tanto en planta como en UCI", ha añadido.

El 'president' ha destacado que lo que es "doloroso" son las personas que mueren, "y eso es un goteo constante y terrible". "Lo único que podemos hacer es intentar mostrar nuestro pésame a las familias y trabajar juntos, pero hay una cuestión que es fundamental, y es que no superaremos este momento crítico de esta pandemia si no es a través de la corresponsabilidad", ha indicado.

SITUACIONES "IRRESPONSABLES"

En este sentido, Puig ha recordado que todavía aparecen situaciones que son "absolutamente irresponsables, aunque la inmensa mayoría de la sociedad valenciana es muy responsable y lo está haciendo muy bien". Por tanto "la actitud irresponsable de unos cuantos nos ponen en peligro a todos", ha añadido.

El presidente de la Generalitat ha resaltado que "ahora hay una esperanza, que es la vacuna, que está más cerca", pero ha instado a no bajar "en absoluto la guardia". Según ha explicado, la vacuna todavía no ha llegado y, cuando llegue, incluso, hasta que se extienda en su aplicación, no se deben bajar los brazos, sino todo lo contrario. "Hemos de ser más persistentes que nunca porque donde nos la jugamos sobre todo en estos meses es en el espacio hospitalario", ha dicho.

En cuanto a la posiblidad de que se puedan adoptar medidas más restrictivas, Puig ha insistido en que en este momento lo que hay que ver es la evaluación de cómo funcionan las medidas que se han adoptado hace poco tiempo, "pues de una semana a la otra no se pueden saber los resultados".

"Estamos todavía viviendo lo que pasó a principios de octubre y nostros permanentemente estamos monitorizando todo lo que pasa. Los servicios de salud pública están haciendo un trabajo extraordinario y toda la atención primaria, por supuesto, y en muchos espacios se están consiguiendo encapsular los brotes, pero a veces hay zonas que se sobrepasan y por eso se han tomado medidas especiales en distintas zonas de la Comunitat valenciana", ha señalado.

Preguntado por los desacuerdos con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en cuanto a las medidas adoptadas, Puig ha dicho que está preocupado por la pandemia desde el inicio y que ha tomado siempre las decisiones de acuerdo a los expertos y atendiento a toda la realidad de la Comunitat Valenciana. "Esa es mi preocupación", ha añadido.

SECTOR HOSTELERO

Preguntado por la protesta que realizará este jueves el sector hostelero en Castellón, Puig ha reconocido la "difícil situación que padece un sector fundamental de la economía, que es el turismo, y todos los subsectores que están asociados a él".

Ha subrayado que tiene una "manifiesta voluntad de diálogo" y ha destacado que en la Comunitat Valenciana no se han tomado medidas tan restrictivas como en otros lugares de España o de Europa. "Somos conscientes de esa dificultad y vamos a establecer un diálogo que se ha mantenido permanentemente con Turismo Comunitat Valenciana y que va a continuar para ver cómo podemos colaborar para transitar hacia un sector que tiene futuro", ha afirmado.

"No se trata de pensar que el turismo ya no tiene futuro en la Comunitat Valenciana, todo lo contario, hemos de aprender algunas cuestiones que la propia pandemia nos ilustra y después continuar ese proceso de modernización basado en la sostenibilidad, en los objetivos de desarrollo sostenible que hemos iniciado en la Comunitat Valenciana. Pero hasta llegar a esa nueva situación hemos de pasar este tránsito tan difícil", ha concluido.